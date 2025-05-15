Ankara'da fay hattı var mı?

Ankara'da fay hattı var mı?
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Konya'nın Kulu ilçesindeki deprem, Ankara'da fay hattı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ankara toprakları, iki dağ kuşağı arasında sıkışmış durumda ve fay hatlarına rastlanıyor. Ankara il sınırları içindeki alanın %30'u 1. ve 2. derece deprem alanı olarak belirlendi. Son yüz yılda meydana gelen depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Hattı ve yakın çevresinde veya başkentin güneydoğusunda Tuz Gölü ve Kırşehir fayı civarında oldu. Peki, Ankara'da fay hattı var mı?

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu. Peki, Ankara'da fay hattı var mı?

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara toprakları iki dağ kuşağı arasında sıkışmıştır. Faylara (kırık hatlara) rastlanır. Ankara il sınırları içindeki alanın %30'u 1. ve 2. derece deprem alanıdır. Son yüz yılda meydana gelen küçük şiddetli depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Hattı ve yakın çevresinde veya başkentin güneydoğusunda Tuz Gölü ve Kırşehir fayı civarındadır. Ankara il sınırları içinde meydana gelen 1944 Bolu-Gerede depremi ve 1938 Kırşehir depremi şehirde hasara yol açmıştır. Ankara içinde meydana gelen en kuvvetli deprem, 6,1 büyüklüğündeki 2005 Balâ depremidir.

ANKARA'DA RİSKLİ BÖLGELER NERESİ?

Çamlıdere

Kazan

Kızılcahamam

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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