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Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Genel

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Ankara'da kar yağışı sonrası Kuğular dondu Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Kuğulu Park, Kızılay ve Ulus'ta oluşan kartpostallık fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.

ULUS, BARTIN (İHA) - Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar yağışı sonrası Kuğular dondu

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Kuğulu Park, Kızılay ve Ulus'ta oluşan kartpostallık fotoğraflar görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar ise Kuğulu Park'a giderek donan kuğuları ve havuzları fotoğrafladı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası oluşan görüntüleri vatandaşlar fotoğrafladı. Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Kuğulu Park'ta kuğuların ve havuzun donduğu görülürken kimileri ise bu durumu fotoğrafladı. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri malzemelerle kayak yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise kar yağışı sonrası don olaylarına karşı küreme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Son Dakika Haberleri

Kuğulu Park, Ankara, Ulus, kar, Genel, Yerel, Haber

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