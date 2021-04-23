Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı
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Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı

Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında evlerine en yakın camiye giden vatandaşlar, cuma namazını korona virüs tedbirlerine uygun olarak kıldı.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında evlerine en yakın camiye giden vatandaşlar, cuma namazını korona virüs tedbirlerine uygun olarak kıldı.

İçişleri Bakanlığının 23 Nisan'da vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebileceklerini açıklamasının ardından Hacı Bayram Veli Camii'ne gelen vatandaşlar, pandemi nedeniyle alınan tedbirlere göre namazlarını kıldı. Vatandaşlar, dezenfekte stantında ellerini dezenfekte ettikten sonra en yakınındaki kişiyle arasına iki metre mesafe koyarak saf tuttu.

"MESAFELERİ BİR BUÇUK METREDEN İKİ METREYE ÇIKARMIŞLAR"

Camiye namaz kılmaya gelen Ömer Yorulmaz, "Pandemi kurallarına herkes dört dörtlük uyuyor. Mesafeleri bir buçuk metreden iki metreye çıkarmışlar. Cami geniş olmasına rağmen kişi sayısı azdı. Kişi sayısı az olduğu için içeride de kılabildik. Sıkışıklık yoktu. Herkes maskesini takmıştı. Mesafeler de uygundu. Tedbir ve önlemler hakkında zaten sürekli uyarılar ve ikazlar oluyor. Yürüyerek geldim. Evime yakındı burası" dedi.

Caminin kalabalık olmadığını dile getiren Hasan Göregen ise, "İçeride ortam güzeldi. İçerisi sakindi. Pandemi döneminde

kişilerarası mesafe kontrolleri yapılıyor. Cami sıkışık değildi, normal yoğunluktaydı. Düzenli bir sıralama vardı" şeklinde konuştu.

Nevzat Akkaşoğlu da, "Herkes aralıklarla durdu. Herkesin maskesi takılıydı. Sakıncalı bir durum yoktu. Maske, mesafe, temizlik gibi bütün tedbirler uygulandı" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner - Bayram Türüdü/İHA)

Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı
Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı
Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı
Ankara'da cuma namazı pandemi şartları altında kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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