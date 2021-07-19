Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı
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Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı

Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu Gençlik Kolları (Genç Memur-Sen) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen kalabalık grup, İsrail'in yaptığı zulmü kınayarak, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu Gençlik Kolları (Genç Memur-Sen) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen kalabalık grup, İsrail'in yaptığı zulmü kınayarak, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

İsrail Büyükelçilği Konutu önünde bir araya gelen grup, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Filistin'e destek açıklamasında bulundu. 'Kudüs İslamındır!' yazılı pantkartlar ve Türkiye ile Filistin bayrakları açan grup, "Kanımız aksa da zafer İslam'ın" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, İslam ülkelerinin liderlerine seslenerek, İslam Birliği'nin harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Eğer işbirliğine gidilmezse, sivil direnişlerin ortaya çıkacağını belirten Şanver, "Bu sivil direniş karşısında ne İsrail ne de onun işbirlikçileri karşı duramayacaktır" dedi. Şanver, konuşmasında şunları söyledi:

"Biz Müslüman devletlerden ve Müslüman devletlerin liderlerinden şunu bekliyoruz. Siyonizmin topraklarında büyükelçilik açmak için değil, onun yeni kurulan hükümetine tebrik telefonları açmak için yarışa girmenizi değil, bir an evvel İslam Birliğini kurmanızı ve başta Filistin olmak üzere, Suriye, Irak, Mısır, Doğu Türkistan ve adını sayamadığımız birçok Müslüman beldedeki işgalci siyonizmin ve uzantılarının işgalini ortadan kaldırmak için yarışa girmenizi istiyoruz."'SİYONİST OLUŞUMLAR, SİSTEMATİK SALDIRILAR DÜZENLEMEKTEDİR'Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Başkara da, Filistinlilerin aşama aşama Mescid-i Aksa'nın etrafından çıkartıldığını ifade ederek, aşırı sağcı siyonistler tarafından Aksa'ya saldırılar düzenlendiğini belirtti. Başkara, "Düzenlenen saldırılara karşı direnen Filistin'in yiğit evlatlarına saldırılar yapılmaktadır. Ramazan Bayramı'na saldırılar ve katliamlarla girerken 100'den fazla kadın ve çocuğun da içinde olduğu 243 Filistinli kardeşemizin şehit olduğu Harem-i Şerif yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya. Tapınak grubu adıyla organize olan bu siyonist oluşumlar, doğrudan iktidarın ortağı olduğu sistematik saldırılar düzenlemektedir. Kudüs'e nefes aldırmak istemeyen terör devletinin aralıksız saldırıları karşısında bütün dünya büyük bir sessizlik içindedir. Birleşmiş Milletler susuyor, sözde medeni dünya susuyor, Uluslararası toplum susuyor" dedi.İsrail'in yakın zamanda yıkıma uğrayacağını belirten Başkara, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütü devleti İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Bir gün gelecek, kalkacağız ayağa ve tekrar direneceğiz. Direniş ateşiyle gelecek Aksa'nın ümmetle kavuşması. İşte o gün bugündür, bugün direniş günüdür. Cinayet şebekesi İsrail'in Filistin topraklarındaki vadesi dolmaktadır. Bu bir seferberlik çağrısıdır. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Rize, Edirne. Bugün 81 ilde bütün kalpler Kudüs için atmakta, meydanlar gençler eliyle Kudüs için dolmaktadır. İsrail şunu unutlamalıdır ki; bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Filistin için bedeller ödedik, Mavi Marmara'da şehitler verdik. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezidir ve bizler yeniden bedeller ödemek için hazırız."

 


Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı
Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı
Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı
Ankara'da bir araya gelen STK'lar, Filistin'e destek açıklaması yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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