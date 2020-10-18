Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
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Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar

18.10.2020 06:20 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:43

Ankara'da 3 katlı apartmanda elektrik kablolarından kaynaklı olduğu düşünülen yangın meydana geldi. Yangın esnasında bina içerisine yoğun duman dolarken, sakinlerin bir kısmı mahsur kaldı. Yangının çıktığı evde tek başına yaşayan yaşlı adam banyoda ölü bulunurken, küçük bir çocuğun kucağında köpekle kaçışı ise dikkat çekti.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi Salkımsöğüt Caddesinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katındaki dairenin banyo kısmında iddiaya göre elektrik kablolarından yangın çıktı. Çıkan yangında oluşan yoğun duman binanın içerisine dolarken bina sakinlerinin bir kısmı içeride mahsur kaldı.

KUCAĞINDAKİ KÖPEK DİKKAT ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişileri ayakta tedavi etti. Binada mahsur kalan kişileri itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla kurtarılırken aralarında kucağında köpeği olan küçük çocuk dikkat çekti.

YAŞLI ADAM BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Yangının çıktığı evde tek başına yaşayan ve bir otelde aşçılık yapan 62 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Etyemez, banyoda ölü bulundu. Etyemez'in cansız bedeni otopsi yapmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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