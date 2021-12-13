Ankara'da Bangladeş'in ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu'nun adını taşıyan park açıldı

ANKARA (AA) - Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın adını taşıyan park, doğumunun 100. yılında Ankara'da açıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla yapılan parkın açılış törenine Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abul Momen, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atikur İslam, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Dışişleri Bakanı Momen, parkın açılışının, iki ülke ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasına doğru evrildiğine işaret ettiğini kaydederek, açılışın Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılına, Bangabundhu'nun doğumunun 100. yılına denk gelmesinin kendileri için çok özel bir anlamının olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin tarihi, kültürel ve dini alanlarda kökleşen derin ilişkilere sahip olduğunu aktaran Momen, "İnanıyorum ki bu park uzun yıllar süren dostluk ve kardeşliğin kaynağının sembolü olarak hizmet edecek. Bu tarihi anın bir parçası olduğum için ziyadesiyle onur duydum." ifadesini kullandı.

Momen, iki ülke halklarının, özgürlük mücadeleleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve Bangabandhu liderliğinde dayanışma içinde olduğuna dikkati çekerek, "Bangabandhu Muciburrahman özgürlük mücadelesinde ilhamını Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır. Kemal Atatürk, Bangladeş'te o kadar sevilir ki onun adına bir cadde de bulunmaktadır. Milli şairimiz Gazi Nazrul İslam, onun kahramanlıklarını ve yiğitliklerini övdüğü 'Kemal Paşa' adında bir şiir yazmıştır." diye konuştu.

Bakan Momen, Bangladeş'te de Mustafa Kemal Atatürk adına bir park açılacağını söyledi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da Türkiye'nin, Bangladeş'in bağımsızlığını kazanmasına verdiği destekten dolayı Bangabandhu'nun ilk oğluna Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen "Kemal" adını koyduğunu ve bu durumun iki ülke ilişkilerindeki önemi gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'ye, Bangladeş'e çeşit projeler ve Arakanlı Müslümanlar konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Mannan, Bangladeş-Türkiye ilişkilerinin güçlenerek sürmesi için Allah'a dua ettiğini söyledi. Mannan "Çok yaşa Türkiye-Bangladeş dostluğu." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

TBMM Türkiye-Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi de söz konusu parkın, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerini, gelecek nesillere taşımasına vesile olacağını belirtti.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin, her alanda karşılıklı fayda sağlayacak bir yöne doğru ilerlediğini aktaran Çelebi, ilerleyen süreçte Bangladeş'e bir ziyaret yaparak iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Çelebi, "Ekonomi, ticaret, yatırımlar ve kültürel ilişkilerin yanı sıra parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin de geliştirilmesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bangabandhu Hatıra Parkı'nın açılışı için pasta ve kurdele kesildi.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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