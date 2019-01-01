Ankara'da AK Parti'nin Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan Adayı...
IHAAW161853-SIY/01-01-2019- Ankara'da AK Parti'nin Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Kalecik Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, Keçiören...
IHAAW161853-SIY/01-01-2019
- Ankara'da AK Parti'nin Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Kalecik Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu. 01.01.2019 16: 18: 53 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA