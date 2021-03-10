Ankara'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:26
Ankara'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46'sı Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yakalanan 48 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını aktardı.

(Adem Aslan - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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