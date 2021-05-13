Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu

- Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle ücretsiz wi-fi hizmeti verilen meydan sayısını 27'ye ulaştırdı.

- Ankara'da 27 meydan ücretsiz wi-fi'ye kavuştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle ücretsiz wi-fi hizmeti verilen meydan sayısını 27'ye ulaştırdı. Bu sayede projenin ilk etabının yüzde 70'i tamamlanmış oldu.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı. Projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma hızla ilerliyor. Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle Başkent'te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27'ye yükseldi.

Tam 1,9 milyon metrekarelik alan internetle buluştu

Ankara'nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaştırılırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu. "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1'inci Etap Wİ-Fİ noktaları şöyle oldu:

512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Caddesi, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan(GİMSA Önü), Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı, Çubuk Kent Meydanı, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

Sırada sekiz meydan var

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan meydanlarda da kısa sürede internet erişimi sağlanması hedeflenirken, yüzde 70'i tamamlanan Faz1'in yüzde 30'unu oluşturan 8 nokta ise şunlar:

"Kızılay Meydanı, Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Çayırhan Kent Meydanı.

"wifi.ankara.bel.tr" adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında ise başta park ve dinlenme alanlarının bulunduğu 30 nokta daha ücretsiz Wİ-Fİ hizmetine kavuşacak. Proje kapsamında kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve dinlenme alanlarında toplam 65 noktada vatandaşların ücretsiz internet kullanabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER