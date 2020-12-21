- Ankara'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı

- Ankara'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı

ANKARA - Emniyet birimlerince Haymana Merkezli yürütülen operasyonda 14 yıl önce işlenen cinayetin faili Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde 2007 yılında Memduh Korkmaz isimli şahıs hakkında kayıp olarak müracaatta bulunuldu. Ancak bu güne kadar M.K. hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamadı. Memduh Korkmaz hakkında bu güne kadar hiç bir haber alınamamasından ve hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamamasındandan dolayı şahsın dosyası Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Haymana Emniyet Müdürlüğünce tekrar açılarak inceleme ve araştırmaya başlanıldı.

Olayla ilgili olarak yapılan titiz ve sıkı çalışmalar neticesinde kayıp şahsın bir cinayete maruz kaldığı belirlendi. I.G. isimli şahsın M.Y isimli sahis ile maktul Memduh Korkmaz'ı Haymana İlçesi Yılan Hisarı mevkiine götürdü burada darp ederek öldürdüğü, sonrada burada bulanan şu kuyusuna atıp üzerini taşlarla kapattığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak M.Y isimli şahıs çıkartıldığı adlı makamlarca tutuklandı. I.G isimli sanık ise olay sonrası firar etti. Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri firari I.G yi yakalamak için özel ekip oluşturarak sıkı bir takibe başladı. Firari sanığın gidebileceği tüm adresler, bağlantılı olabileceği tüm şahıslar tek tek inceleme altına alındı. Yapılan yoğun çalışmalar ve takipler neticesinde firari I.G nin Şanlıurfa ilinde olduğu tespit edildi. Zanlının bulunduğu adres tespit edilerek, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Haymana Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda firari I.G Şanlıurfa ili Ametyesevi mahallesinde bir adreste yakalanmış, Haymana Emniyet Müdürlüğü ne getirilmdi. Zanlı çıkartıldığı adlı makamlarda tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPAY ATCI