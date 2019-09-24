Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularını sızdıran 40 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularını sızdıran 40 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında gerçekleşen Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyesi 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

24.09.2019 08:52
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularını sızdıran 40 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara dahil 20 ilde 24/09/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

11 İLDE 46 GÖZALTI

Öte yandan, İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ/PYD'ye yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7'Sİ MUVAZZAF, 20 GÖZALTI

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜTÜN İLETİŞİM AĞINDAN 50 KİŞİYE GÖZALTI

Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (5)

  • HAKYİYENLER:
    delilleri yok ettiler. kimlere gönderildi asla bulunamadı. sınav kağıtlarını hemen yaktırdı zamanın ösym başkanı pislik
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  • KAMİL:
    2012 KPSS ve diğer sınavlardada soru çalma işlemleri vardı bunların hepsi araştırılsın bunlar TC ye sirayet etmiş bir şebeke
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  • ONBAŞI NURİ:
    Şimdiye kadar neredeydiniz?Daha neler neler var demekki. Reis izin verdikçe yakalıyorsunuz anlaşılan!
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  • ATSIZ:
    Emeğimizi çalanların da emeğimize menfaatleri gereği sahip çıkmayanların da tez zaman da müstehakkını ver Allahım
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