9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenledi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen 9 HDP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; 06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (El Yapımı Patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 Esas sayılı dosya üzerinden yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, halen Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekilleri olan; Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında Hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi gereği yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir".

'AZMETTİRİCİ' SIFATIYLA SORUMLU TUTULUYORLAR

Bu isimler, 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden 'azmettirici' sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle düzenlediği fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adı geçen HDP milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

108 SANIKLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

6-7-8 Ekim 2014'te 'Kobani' olayları olarak bilinen terör eylemi meydana gelmişti. Bu sokak eylemlerine ilişkin 108 sanıkla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. O soruşturma kapsamında bazı HDP'li isimlerin, sokak eylemlerinin başlatılması ve devam ettirilmesine yönelik delil elde edilmiş ve hali hazırda HDP vekili olan bu isimlerle ilişkin de yargılama yoluna gidilmesi istenmişti.





Kaynak: İhlas Haber Ajansı