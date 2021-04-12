Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "söz sırası" tartışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclisi nisan ayı beşinci oturumu, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclisi nisan ayı beşinci oturumu, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Belediye Konferans Salonu'nda Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan oturumda, 2020 faaliyet raporu açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ile MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, faaliyet raporuna eleştiri yönelttikleri esnada CHP ve İYİ Parti grubunun salonu terk ettikleri gerekçesiyle belediye önünde basın açıklaması yaptı.

Başkan Mansur Yavaş'ın, yaklaşık 4 saat 2020'nin faaliyet raporunu açıkladığını belirten Köse, "Faaliyet raporunu sabırla dinledik. Sıra bize geldiğinde, faaliyet raporlarını eleştirme noktasında düşüncelerimizi paylaşırken Sayın Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti grubu meclisi terk ettiler. Devam eden süreçte meclisin canlı yayınını kestiler." diye konuştu.

Tavrından dolayı Yavaş'ı kınadığını belirten Köse, "Belediye başkanı arkadaşlarımız 2020 faaliyetleriyle ilgili açıklamalarını yapıyorlar. Belediye başkanlarımız geçen yıl büyükşehrin yapmadığı faaliyetleri anlatıyor. Bunlar bizim doğal hakkımız. Onların da dinlemesi gerekiyor ancak kaçtılar. Sayın Mansur Yavaş'ı daha demokratik davranmaya, teamüller içinde bu faaliyetleri yürütmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Köse, faaliyet raporunun mecliste geçmemesi yönünde oy kullanacaklarını bildirdi.

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da CHP ve İYİ Parti grubunun meclisi terk etmesinin doğru olmadığını ifade ederek, "Şeffaflık dediğimiz şey sloganla olacak şey değil. Şeffaflık dediğimiz şey, eleştiriyi kabul etmek ve eleştiriye cevap verebilmektir. Sadece pankartlara rakam asmakla olmuyor. Faaliyet raporunun içinde faaliyetsizlik var." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal ise yazılı açıklamasında, CHP ve İYİ Parti grubunun eleştiriye tahammül edemediğini belirtti.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde, "Siyasi parti gruplarına üye sayısı en çok olandan başlamak suretiyle üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir." düzenlemesinin yer aldığını hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bu bent gereğince, söz konusunda parti grup başkanvekillerinden değil de meclis üyelerimizden başladık. Bu bahane edilerek meclisin terk edilmesini Mansur Bey'e, CHP ve İYİ Parti gruplarına yakıştıramadım. AK Partili hatipler konuştuğunda canlı yayın kesilmiş. Bu kısıtlamalar üzerine meclise bir kamera sokma irademiz de gayri meşru olarak engellenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat