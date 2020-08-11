Ankara Bilim Üniversitesi'nde 'Dijital platformlar ve yeni medya Webinar'ı düzenlendi
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Ankara Bilim Üniversitesi'nde 'Dijital platformlar ve yeni medya Webinar'ı düzenlendi

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dijital Platformlar ve Yeni Medya" webinar'ı üniversitenin konferans salonunda yapıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde 'Dijital platformlar ve yeni medya Webinar'ı düzenlendi
11.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:15

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dijital Platformlar ve Yeni Medya" webinar'ı üniversitenin konferans salonunda yapıldı.

Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği, Blu TV Kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, Yönetmen Kadri Beran Taşkın ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serra Sezgin'in katıldığı "Dijital Platformlar ve Yeni Medya Webinar"ı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok'un moderatörlüğüyle gerçekleştirildi.

Ankara Bilim Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen webinar, üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Programa katılan BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, dijitalleşen yeni dünyada değişmeyen tek şeyin içerik üretme olduğunu vurgulayarak, "İçerik üretimi çok önemli. Esaslar değişmiyor, medya hızla değişiyor. Z kuşağı hızlı içerik tüketimi yapıyor. Yayın platformları ve içerik üreticilerinin çok uyumlu ve birbirlerini destekleyici şekilde çalışmaları lazım. Bunun her iki açıdan da desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Zorlu koşullarda, ekip bilinciyle çalışarak çektikleri "01Adana" dizisiyle büyük başarı yakalayan yönetmen Kadri Beran Taşkın, webinar izleyicilerine, bir plan ve hayalleri olanların nasıl peşinden gitmeleri gerektiğini deneyimlerini de katarak aktardı. Başarıya ulaşma konusunda mutlaka risk alınması gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Konunun en önemli noktası ve sizlere önerim, hayallerinizdeki mesleği yaparken bunu bir hayat tarzı olarak görün ve bu şekilde icra edin. Bence başarının anahtarı bu" ifadelerini kaydetti.

Yeni medyanın dijital medya, bilgi teknolojileri, siber uzam, sanal gerçeklik, etkileşim gibi pek çok kavramı bir araya getirdiğini belirten Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Serra Sezgin, "Geleneksel medyaya kıyasla yeni medyayı yeni yapan bileşenin teknoloji ve araçtan daha fazlası olduğunu kavramak önem taşıyor. Yeni medya ile; yeni iletişim ve ilişkilenme biçimleri, yeni öznel, toplumsal deneyimler, anlatılar, pratikler ve olanaklar ortaya çıkmaktadır" aktarımında bulundu.

Medya dünyasında büyük değişimler yaşandığını ifade eden Blu TV Kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ ise şunları kaydetti:

"Bu değişim 20 yıl önce internetin yaygınlaşmasıyla başladı. Gazetecilik etkilendi, reklamlar internet sitelerine kaydı, haberler bu platformda takip edilmeye başlandı. Yeni nesil televizyonlardan da bu alana kaymaya başladı. Bu dünyada çok köklü medya şirketlerin satılmasına kadar vardı. Dev şirketler bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Biz de Blu TV olarak yerli bir alternatif olma yolundayız. Yurtdışında da büyük izleyici kitlemiz var. Bu da son zamanlarda Türk dizilerinin çok izlenmesinden kaynaklandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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