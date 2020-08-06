ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı-Düzeltme
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ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı-Düzeltme

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarıSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı-Düzeltme
06.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:31

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına nasıl yansıyacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tatildeki vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını hatırlattı. Yamanel, "Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi kalabalıklar büyük risk. Koronavirüs insandan insana damlacık yoluyla hemen bulaşıyor. Bu kalabalıkların olumsuz dönüşü olabilir. Mutlaka kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TATİLDEN DÖNENLER KENDİLERİNİ 14 GÜN MUHAFAZA ETMELİ'

Prof. Dr. Yamanel, tatil bölgelerinde kalabalık oluşturan insanların yüksek riskli kabul edilebileceğine vurgu yaparak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmaları gerekiyor. İmkanı olanlar kendilerini 14 gün muhafaza ederse çok iyi olur. Temastan 5-7 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor, 10 güne kadar uzayabilir. Bu süre içinde vaka sayılarında artış görülebilir" diye konuştu.

'GÖRMEK İSTEMEYECEĞİMİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU'

Tatil bölgelerinde görmek istemedikleri görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Yamanel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatil beldelerinde çok ciddi, görmek istemeyeceğimiz görüntüler oldu. Ben de yayılımın artabileceğine dair çok endişe ettim. Sayın Sağlık Bakanımız da bunu öngördü ve üzerine ciddiyetle değindi. Ama maalesef bu görüntülerden kaçamadık. Ülkece çok yorulduk, bütün dünya yoruldu. Bu pandemi ile savaşın silahı maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak eğer azalacak. Kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Kalabalık oluşacağını düşündüğümüz yerlerde durmamamız gerekiyor."

Kaynak: DHA

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