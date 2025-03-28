ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 | Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sabahı maneviyatın doruğa çıktığı anlardan biri olacak. Ankara'da yaşayan binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek. Bu nedenle, "Ankara bayram namazı saati ne zaman?" sorusu kadar, bayram namazının kılınışı ve kaç rekât olduğu da merak ediliyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre Ankara bayram namazı saati 07:07 olarak belirlenmiştir. Bu vakitte Ankara'daki tüm camilerde bayram namazı cemaatle birlikte eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce "Fatiha", sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (LİNK)