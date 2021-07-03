Ankara Barosu'nda ön seçim talebi
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Ankara Barosu'nda ön seçim talebi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Barosu'nun yeni başkanının belirleneceği genel kurul öncesi avukat Ümit Bulut, aday adaylığını açıkladı.

ANKARA Barosu'nun yeni başkanının belirleneceği genel kurul öncesi avukat Ümit Bulut, aday adaylığını açıkladı. Bulut, ön seçim yapılması için dilekçe ile başvurucaklarını belirtti.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında daha önce birçok kez ertelenen Ankara Barosu Olağan Genel Kurulu'nun, eylül ayında yapılacağı duyuruldu. Mevcut Başkan Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına tekrar başkan adaylığını açıkladı. ODTÜ Vişnelik tesislerinde avukatlarla bir araya geldiği toplantıda aday adaylığını açıklayan Ümit Bulut, "Ankara Barosu'ndaki Demokratik Sol Avukatlar grubunun adı kimseyi yanıltmasın. Buradaki ayrım güncel siyasi partilerle ilgili bir ayrım değildir. Kendisini hukuka, demokrasiye adamış avukatların içinde bulunduğu çok geniş yelpazeli bir gruptur. Biz mevcut başkan Erinç Sağkan ile aynı grubun üyeleriyiz. Bu grubun 50 yıldır bir ön seçim yapma geleneği var. Ankara Barosu başkanları o ön seçimlerle çok yüksek katılımlarla belirleniyor. ve Türkiye Barolar Birliği Başkanları da Demokratik Sol grubun üyeleri arasında tercih ediliyor. Maalesef sayın başkan ön seçim yapılması taleplerimizi şu ana kadar cevapsız bıraktı. Herhangi bir cevap vermedi. Ancak bana şahsen, 'ön seçim yapmayı düşünmüyorum' dedi. Olmaması gerektiğini söyledik. Bu konuda ısrarcıyız. Demokrasi talebimiz var. İnsanlar ön seçime katılmak istiyor. Bu konuda imzalı bir dilekçe sunacağız. Bu ön seçim kararını Ankara Baro Başkanı'nın vermesini istiyoruz. Ön seçimde kendisiyle demokratik olarak yarışmak istiyorum" dedi.

Ankara Barosu'nda ön seçim talebi
Ankara Barosu'nda ön seçim talebi
Ankara Barosu'nda ön seçim talebi
Ankara Barosu'nda ön seçim talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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