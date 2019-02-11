Ankara - Bakan Soylu: Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyona Hazırlanıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin tanıtım toplantısına katıldı. Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Soylu, Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, AK Parti ile MHP'li vekiller ve çok sayıda partili katıldı. Soylu, programda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede Türkiye'nin elinin güçlü olması için 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerini beka seçimi olarak gördüklerini aktardığı konuşmasında, "31 Mart'ı sadece belediye başkanlığı seçimi olarak göreceğiz öyle mi, yapılan her şeyi unutacağız, terörün üstüne, yapılan ekonomik saldırıların üstüne, son 6 yıldır yaşadıklarımızın üstüne bu seçimi beka seçimi olarak görmeyeceğiz, sadece sıradan bir seçim olarak göreceğiz öyle mi'Kampanya yapmayacağız, evimizde oturacağız öyle mi'Size şunu söyleyeyim, vallahi öyle değil. Bizim jandarmamız 179, polis teşkilatımız 173 yaşındadır. İçişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde 100 yıllık, 200 yıllık evraklar, atama kararları, siciller, talimatnameler var. Biz mazisi olmayan bir millet değiliz. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağı pazardan almadık" ifadelerini kullandı.

'HDP SİZİ BU MİLLETE KUŞUN SIKANLARA ORTAK ETMŞ, SİZ AYAKTA UYUYORSUNUZ'

Millet İttifakı'nın iki lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yüklenen Soylu, HDP'nin bu iki partiyi avucunun içine aldığını iddia etti. Soylu, şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı'nda erkeğiyle, kadınıyla onurlu, kahramanca bir mücadele verdik. Biz 2 bin 200 yıldır devlet idare ediyoruz. Biz seçimin de ne olduğunu biliriz, diplomasinin de ne olduğunu biliriz, milletimizin gücünün de ne olduğunu biliriz. Bize tezgahlanan oyunları da biliriz, o tezgahları başlarına geçirmesini de çok iyi biliriz. Aslan gibi evlatlarımızı şehit eden PKK parti kuracak, onu Meclis'e sokacaksın. Utanmadan her evden onun için oy isteyeceksin, pazarlıklar yapacaksın, ittifak kuracaksın. Sonra milletin karşısına geçip pişkin pişkin, 'Bu bir yerel seçimdir, bu bir beka meselesi değildir' diyeceksin. Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi. Efendi senin aklın SSK'ya yetmedi, kendi partine yetmedi. Senin aklın Türkiye'ye hiç yetmez. Hanımefendi, senin aklın bakanlığa yetmedi. 6 ay bakanlık yapabildin, 6 ay. Senin aklın Türkiye'ye hiç yetmez. HDP sizi üç kuruşluk aklıyla avucunun içine almış, bu millete kurşun sıkanlara ortak etmiş, siz ayakta uyuyorsunuz."

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapması üzerinden sürdürülen tartışmalara değinen Soylu, "Bizim derdimiz nedir, bizim Balkanlarla, bizim Orta Asya'yla, Kafkasya'yla ve Orta Doğu'yla ilişkimizin sebebi nedir. Biz niçin Suriye'ye elimizi uzattık, bizi 400 yıl aynı sancak altında aynı kıbleye yönelmiş insanlarımıza sırtımızı dönmemizi istediler ve onlara el uzatmayalım istediler. Hala bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Hala etrafı karıştırıp, hala kardeşlerimizle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ne yapsaydı Tayyip Erdoğan. Orada Esad'ın adamları kadınlara tecavüz ederken, hamile annelerin karnına şiş batırırken, kapımıza gelenler 'Ne olursunuz bizi içeri alın' derken, ne yapsaydık sırtımızı mı dönseydik, ne yapsaydık 400 yılımıza ihanet mi etseydik. Ne yapsaydık aynı kıbleye dönüp namaz kıldığımız insanlara, 'Biz sizi tanımıyoruz' mu deseydik. Nerede Müslümanlığımız, nerede Mevlanamız, hani Hacı Bayram'ın bize anlattıkları, nerede kardeşliğimiz" açıklamasında bulundu.

'O UYUŞTURUCU SATICILARININ KAFALARINI KIRAMADIKTAN SONRA, NEYE YARAR SENİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞIN'

Uyuşturucu terörüne karşı da önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Soylu, "Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda uyuşturucuyla da mücadele ediyoruz. 2016'da yaklaşık 941 kişi uyuşturucudan direkt ölmüş. Batı'dan sürekli kimyasal uyuşturucular Türkiye'ye naklediliyor. Doğu'dan da doğal uyuşturucular, esrarından afyonuna, eroinine kadar. Annenin birisi yanıma geldi. Kolumu tutup, 'Şu gözüme bakıyor musun' dedi. Gözü mosmor. 'Ne olursun beni bu ayıptan kurtar. Sen devletin güçlü adamısın' dedi. Neye yarar senin İçişleri Bakanlığın oradaki ananın derdini çözemedikten sonra, o uyuşturucu satıcılarının kafalarını kıramadıktan sonra, neye yarar senin İçişleri Bakanlığın" diye konuştu.

Kaynak: DHA