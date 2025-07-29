Ankara ASKİ su kesintisi! 29-30 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 29.07.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 29.07.2025 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Topçam caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi bir kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 29.07.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 29.07.2025 19:00:00

Detay: ÇUBUK Y.BEYAZIT MAHALLESİ ÇALIŞKANLAR SOKAKTA OLUŞAN 110 LUK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ İZZET BEGOVİÇ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

BALA

Arıza Tarihi: 28.07.2025 20:30:00

Tamir Tarihi: 29.07.2025 08:30:00

Detay: BALA İLÇESİ GRUP MAHALLELER İLETİM HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDEN PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİKÖY VE KOÇYAYLA MAHALLELERİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 29.07.2025 10:55:00

Tamir Tarihi: 29.07.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesi 800m3 içme suyu depo vanası değişeceğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Cuma ve Mahkeme Mahalleleri.

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.07.2025 12:15:00

Tamir Tarihi: 29.07.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Çamlıca Mahallesi Altınordu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Bir Kısmı, Mehmet Akif Mahallesi Bir Kısım