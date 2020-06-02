ANKARA AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaret

AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaretAK Parti Milletvekilleri Ekrem Çelebi ve Hacı Turan, Ankara'da ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın (20)...

02.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:21

AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaret

AK Parti Milletvekilleri Ekrem Çelebi ve Hacı Turan, Ankara'da ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın (20) ailesini ziyaret etti. Ekrem Çelebi, "Mesele tamamıyla ezan okunma üzerine minval olunan bir münakaşadır. Asla ve asla Kürtçe üzerine yapılan bir değerlendirme değildir. Türkiye'nin bütün kamu kuruluşlarında bugün Kürtçe serbesttir, müzik dinlemek de serbesttir" dedi.

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda bıçaklanarak yaralanan Barış Çakan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, sosyal medyada Barış Çakan'ın, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddiaları yer aldı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın Kürtçe müzikle ilgisi olmadığı, Barış Çakan ve arkadaşının, şüphelileri ezan okunması sırasında yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyarması sonucu meydana geldiği belirtildi.

'SİYASİLERİN GÖREVİ TOPLUMLARI BİRLEŞTİRMEKTİR'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ankara Milletvekili Hacı Turan, çocuklarını dün toprağa veren aileye taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Çelebi, Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek, "Bu kardeşimiz Cenabı Allah'ın ezan ve kelamının okunduğu bir saatte sadece karşıdaki insanları uyarmak kaydıyla böyle bir şiddete maruz kalmıştır. Buradaki temel husus ne Kürtçedir ne de başka bir şeydir. Ama HDP'nin dünden beri sosyal medya üzerinde Kürtçülük üzerinden yapmış olduğu algıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Siyasilerin görevi şudur; toplumları birleştirmedir. Siyaset yapabilirsiniz; ama menfi tohumları ekmenize bu devlet asla izin vermez" dedi.

'KÜRTÇE HER YERDE KONUŞULUYOR'

Barış Çakan'ın, Patnos doğumlu olduğunu; ancak karnının doyduğu yerin Ankara olduğunu vurgulayan Çelebi, "Başkent'te Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de herkesin yaşamaya hakkı var. Biz bugün ailemize taziye ziyaretinde bulunduk. Burada mesele tamamıyla ezan okunma üzerine minval olunan bir münakaşadır. Asla ve asla Kürtçe üzerine yapılan bir değerlendirme değildir. 2000 yılına kadar bu ülkede Kürtçe konuşmak yasaktı. Şu anda Meclis'te Atatürk'ün kürsüsünde HDP çıkıp orada Kürtçe konuşabiliyor. Türkiye'nin bütün kamu kuruluşlarında bugün Kürtçe serbesttir, müzik dinlemek de serbesttir. Demografik yapı üzerinde izin verilmeyen Kürtçe bugün her tarafta konuşuluyor; ama HDP'nin bunu algı üzerine getirmesini şiddetle kınıyorum ve tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN'

Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, olayın Kürtçe şarkı dinlenmesinden dolayı olmadığını söyleyerek, "Ben doğruları bildiğim için doğruları söylemek zorundayım. Ezan konusu olmuş. Çocuğum ve arkadaşı karşı tarafa ezana saygı olması gerektiğini söylüyor. Diğerleri de 'Müslümanlığı sizler mi bize öğretiyorsunuz' gibi cevap veriyor. Aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma sonucunda da ne yazık ki 20 yaşında hayata yeni atılmış gencimiz askere de gidecekti Cuma günü Aile Hekimliğinden raporda almıştı. Allah kimseye evlat acısını vermesin" dedi.

ANKARA AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaret

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: ANKARA AK Parti'li vekillerden yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ölen gencin ailesine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:22:44. #1.14#
title