Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Mustafa Semiz meslektaşlarıyla bir araya geldi

ANKARA (İHA) - Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Mustafa Semiz, istişare toplantısında 400 meslektaşıyla bir araya geldi.

Yargının kronikleşen sorunlarına değinen Avukat Mustafa Semiz, bu sorunları kalıcı çözümlere ulaştıracak projelerini ve avukatlık mesleğinin kaybettiği değer ve prestiji yeniden kazanabilmesi için hayata geçireceği projelerini anlattı. Projelerle avukatlık mesleğinin kronikleşen sorunlarını çözmeyi, hak ettiği ekonomik ve sosyal haklara ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Semiz, "Eski üyesi olduğumuz baro, yalnızca siyasi ideolojiyi ön planda tutarak, mesleki kuruluş yapısından çıkmış, meslektaşlarımızla ilgili sorunları görmezden gelmiştir. Kronikleşen sorunların çözümü için de hiçbir mücadele vermeyerek, mesleğimizin değer kaybetmesine sebep olmuştur" dedi.

Ankara 1 Nolu Baro'da siyaset yapılmasına tepki göstererek, Ankara 2 No'lu Baro'ya geçen meslektaşlarına karşı yürütülen haksız eleştirilere değinen Semiz, gerekli cevabı hayata geçirecekleri projelerle vereceklerini vurguladı. Semiz, özellikle genç meslektaşlarına iş imkanı sağlamak için çalışacaklarını belirterek, "Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, esnaf odaları ve organize sanayi bölgeleri gibi birçok ticaret üst kuruluşu ile yakın ilişkiler kurarak tüccar ve esnaflarımızla avukatlarımızı buluşturacağız. Bu iş birlikleri ile genç meslektaşlarımıza yeni iş kapıları açacağız" diye konuştu.

Ölene kadar çalışmaya son vereceklerini kaydeden Semiz, meslektaşlarının emekli olduğunda bugünkü koşullarda en az 10 bin TL maaş alabilmeleri için bir fon oluşturacaklarını ve kaynak olarak da baro pulu gelirlerini kullanacaklarını dile getirdi. Baro pulu gelirlerindeki adaletsizliklere de dikkat çeken Semiz, "Bu gelirlerin asıl sahibi olan meslektaşlarımıza harcanması için gerekli yasal düzenlemeler adına başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"Kamu avukatlarının gelirleri artacak"

Semiz, kamu avukatlarının çalışma ve emeklilik hayatına direkt etki edecek ek göstergenin mesleğin önemine yakışır seviyeye çıkarılmasının en acil ve başlıca hedefleri olduğunu da dile getirdi. Semiz, kamu avukatlarının aldığı vekalet ücretlerinin toplanacağı bir sandık kurulması, kamu avukatlarına yapılacak ödemelerin bu sandıktan sağlanması ve kamu avukatlarının almış oldukları vekalet ücretinin üst sınırının ilk etapta 100 bin TL'ye çıkarılması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması adına gerekli adımları atacaklarını belirtti. Kamu avukatlarının taşıdıkları riskler karşısında zorunlu mesleki risk sigortası yaptırmalarını, sigorta primlerinin de oluşturulacak vekalet ücreti sandığından karşılanmasını sağlayacaklarını ifade eden Semiz, ayrıca avukatlık mesleğinin zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak, kamu avukatlarının mesleki yıpranma payı kapsamına alınmasını sağlamak için de girişimlerde bulunacaklarını vurguladı. - ANKARA