Anız Yangınları Hutbelerle Önlenecek

Hasat döneminin sonuna yaklaşıldığı bugünlerde anız yangınlarında da artış yaşandı. Valilik tarafından kamu kurum ve kuruluşlara anız yangınlarının önlenmesi konusunda gönderilen tebliğ kapsamında İl Müftülüğü de, anız yangınlarının zararları konusunda vatandaşları hutbelerle bilinçlendirecek.



Diyarbakır ve bölgesinde mercimek ve arpa hasadı tamamlanırken, buğday hasadının da sonuna yaklaşıldı. Hasat döneminin büyük ölçüde tamamlandığı bölgede çiftçiler, tarlada kalan anızları ateşe vermeye başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Diyarbakır İl Müdürlüğü, bölgede anız yangınlarını en aza indirmek için çalışmalarına hız verdi. Buna göre Diyarbakır Valiliği tarafından hazırlanan tebliğ, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. İl Müftülüğüne gönderilen tebliğde, hutbelerde anız yangınları ile ilgili vatandaşlara bilgi verileceği dikkat çekti.



Anız yangınları ile ilgili 10 bin çiftçiye mektup gönderildi



Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl oldukça verimli bir hasat dönemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Hasat döneminin ardından çiftçilerin bir kısmının tarlada kalan anızı yaktığına dikkat çeken Atalar, "Bu hem çevre hem insan sağlığı hem de doğal tabiat dengesinin bozulmasına neden oluyor. Biz bu anız yangınlarının engellenmesi noktasında eğitim yayım çalışmaları başta olmak üzere birçok program düzenliyoruz. Yine bu yıl eğitim kapsamında çiftçi eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. 10 bine yakın mektup çiftçilerimize ulaştırıldı. Sistemimize kayıtlı olan çiftçilerimizin ve muhtarlarımızın cep telefonlarına bununla ilgili bilgiler aktarıldı. Valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen valilik tebliği yayımlanarak bütün ilçelerimize ve ilgili kamu kurum kuruluşlarına yapacakları iş ve işlemlerle ilgili bilgiler gönderildi. Eğitim çalışmaları bir taraftan devam ederken bir taraftan da arazideki kontrollerimize başladık" dedi.



"Bugüne kadar 450 bin lira ceza kesildi"



Merkezde iki ve her ilçede bir olmak üzere toplamda 19 ekibin anız yangınları konusunda görevlendirildiğini aktaran Atalar, "Bu arkadaşlarımız bizim sistemdeki uydu kanalı ile elde ettiğimiz görüntüler ve orada kayıtlı sistemlerimiz vasıtası ile GPS yardımı ile koordinatlar alınmakta ve tarlanın uydu görüntüsü eklenmekte. Arazide yapılan fotoğraflama ve tutanak faaliyetlerinden sonra dosyalara tekabül ettirilmek suretiyle anız yakanlar hakkında yasal işlemler başlatılmaktadır. Biz bu güne kadar 450 bin liraya yakın bir para cezası uyguladık, 300 dolayında tutanak düzenlendi ve bunların içerisinde de suçu sabit olarak belirlenen kişilere cezai işlem yapıldı ve bunların tahsilatı gerçekleştirildi" diye konuştu.



"Valilik kamu kurumlarına tebliğ gönderdi"



Bütün kamu kurum ve kuruluşların kendi faaliyet konularına göre görev dağılımlarının yapıldığını dile getiren Atlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğümüzce hutbelerde bununla ilgili konulara yer vermesi, jandarma ve emniyet birimlerimizin bu konu ile ilgili yapacağı tespitleri ve tutanak tutup yazdığı cezai işlemi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermesi, il ilçe müdürlüklerimizin görevleri, ziraat odalarımızın bu konuda hassas ve duyarlı davranması bununla ilgili yapılacak çalışmalara destek sağlanması, büyükşehir belediyesi ve diğer belediyelerimizin de yangınlara acil müdahale etmesi ve bununla ilgili gerekli tedbirleri almaları, karayolları ekiplerinin yol kenarındaki otları temizlemesi ilgili tedbirlerin alınması gibi birçok önlemi içeren valilik tebliği bütün kurumlara bildirildi. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Anız yangınları ilimizde her geçen gün biraz da azalmaktadır. Burada çiftçilerimiz de bilinçlendi. Anız yakan çiftçilerimizin yüzde 87'isi bunun zararlı olduğunu bilerek yaktığını beyan etti. Çiftçimizin bilinci her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu noktalardan sonra yaptığımız çalışmalar ve alacağımız tedbirler neticesinde anız yangınları birkaç yıl içerisinde sıfırlanacaktır." - DİYARBAKIR