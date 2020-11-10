Anıtkabir ziyaret saatleri! Anıtkabir kaça kadar açık?

Anıtkabir saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Anıtkabir kaça kadar açık? İşte, Anıtkabir ziyaret saatleri!

Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ziyaret saatlerini merak ediyor. Peki, 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri nedir? İşte, Anıtkabir ziyaret saatleri! Anıtkabir kaça kadar açık?

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Kasım - 31 Ocak

09:00

16:00

ANITKABİR'İN ÖZELLİKLERİ

Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının ardından, 13 Kasım'da Atatürk'ün naaşının Ankara'da inşa edilecek bir anıt mezara defnedileceği ve bu inşaat tamamlanana kadar naaşın Ankara Etnografya Müzesi'nde kalacağı açıklandı. Bu anıt mezarın inşa edileceği yeri belirlemesi amacıyla hükûmet tarafından kurulan komisyonun raporu doğrultusunda, 17 Ocak 1939'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu toplantısında Anıtkabir'in Rasattepe'ye inşa edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından arazine kamulaştırma çalışmaları başlatılırken, Anıtkabir'in tasarımını belirleme amacıyla 1 Mart 1941'de bir proje yarışması başlatıldı. 2 Mart 1942'de sona eren yarışma sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emin Onat ve Orhan Arda'nın projesi birinci olarak belirlendi. Proje, birkaç farklı dönemde yapılan birtakım değişikliklerle, Ağustos 1944'te gerçekleştirilen temel atma töreniyle uygulanmaya başlandı. Dört kısım hâlinde gerçekleştirilen inşaat; yaşanan birtakım sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle planlanandan ve hedeflenenden geç olarak Ekim 1952'de tamamlandı. 10 Kasım 1953'te ise Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi.

1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabrinin de yer aldığı Anıtkabir'e 1966'da defnedilen Cemal Gürsel'in naaşı ise 27 Ağustos 1988'de kaldırılmıştır.