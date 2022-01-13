Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü - Haberler Magazin
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Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir'e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tuttuğu görüntü büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Ersoy'a, Gülben Ergen destek çıktı. Ergen yaptığı paylaşımda, "Ne olmuş bir yetkili, ya da bir subay, yaşına hürmeten, saygısından ya da sevgisinden Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuysa?" dedi.

Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

MSB İNCELEME BAŞLATTI

Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

GÜLBEN ERGEN'DEN DİVA'YA DESTEK

Bu gelişmelerden sonra Ersoy'a Gülben Ergen'den destek geldi. Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne olmuş bir yetkili, ya da bir subay, yaşına hürmeten, saygısından ya da sevgisinden Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuysa? Nedir bu olması gerekene verilmeyen tepkisizlik? Ama konunun içinde ünlü olunca avaz avaz haykırma merakı? Yaşasın Anıtkabir i ziyaret eden herkes ve Bülent Ersoy" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

Servet Uzun
Servet Uzun
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Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerine ilişkin inceleme başlattı

Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerine ilişkin inceleme başlattı

 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

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