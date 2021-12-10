Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken şarkı sözleri! Kaan Boşnak Göklerde Süzülürken sözleri! Anıl Piyancı Göklerde sözleri

Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken sözleri, dün gece çıkan parçanın ardından dikkat çeken araştırmalar arasında yer aldı. Birlikte bir parçanın daha altına imza atan ikilinin parçası, kısa sürede dijital müzik kanallarında binlerce beğeni aldı. Peki, Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken sözleri nedir? İşte, Kaan Boşnak Göklerde Süzülürken şarkı sözleri! Anıl Piyancı Göklerde sözleri...

ANIL PİYANCI KAAN BOŞNAK GÖKLERDE SÜZÜLÜRKEN ŞARKI SÖZLERİ

Göklerde Süzülürken şarkı sözleri;

Bil ki derdim denizden derin

O en soğuk sulardan serin

Çocukluğunu anımsasana

*

Kimse bilmez haritada

Neredeyim hatırlasana

Gençliğim bir yanılsama

*

İstemezdi kimse böyle zor yaşam

Her gün ayrı sorunlarla boğuş

Aşık oldum bir kadına sorma bak

Sonuç kalbim paramparça of

*

Beklemezdim inan böyle son fakat

Hiç birine güven olmuyor

Kimseyi tanıyamıyorum, yalan

Hayatımı esir alıyor

*

Gösterince beni elinle

Ben herkesten daha çekingen

Gözlerinle beni süzersin

Ben göklerden yere düşerken

*

Gösterince beni elinle

Ben herkesten daha mükemmel

Gözlerinle ne de güzelsin

Ben göklerde süzülürken

*

Kalbimi kırdın ama ben

Ezilmedim ki kalktım yerden

Yıkılmadım, dağıtmadım

*

İsmini gönderdim aya

Çünkü hep bir paranoya

Bu dayatmalar yoldan çıkartmalar

*

Sürekli yanlış kararlar ilişkiler ve yanlış seçim

Yalnız değildim eskiden de yanımda bak vardı eşim

Bugün alt üst olmuş ruh halim ve psikolojim

Çok acı çektim ama bu onunda çarpı beşi

Böyle böyle güçlenirim ben her gün biraz daha bak

Artık üzülmüyorum biraz sen ağla

İhanetin bedelini ödüyorsun anla

Gidiyorum uzaklara sırtımda bi çanta

Gösterince beni elinle

Ben herkesten daha çekingen

Gözlerinle beni süzersin

Ben göklerden yere düşerken

*

Gösterince beni elinle

Ben herkesten daha mükemmel

Gözlerinle ne de güzelsin

Ben göklerde süzülürken

Söz: Anıl Piyancı, Kaan Boşnak

Müzik: Ouz Baydar, Anıl Piyancı, Kaan Boşnak

Düzenleme: Ouz Baydar

Mix Mastering: Ufuk Kevser

Cover Photo: Mazlum Güzelsoy

Cover Art: Cihangir Öziş

Yönetmen: Cemstellar 'Cem Kılıç'

Yapım: The Frame

Yardımcı Yönetmen: Can Narin

Görüntü Yönetmeni: Erman Özkargın

Görsel Efektler: Talha Dumanoğlu

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