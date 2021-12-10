Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken şarkı sözleri! Kaan Boşnak Göklerde Süzülürken sözleri! Anıl Piyancı Göklerde sözleri
Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Anıl Piyancı ile alternatif müzik grupları arasında beğenilen Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak birlikte bir şarkının daha altına imza attı. Daha önce Varsın adlı parça yapan ikili bu sefer Göklerde Süzülürken adlı bir parçayı seslendirdi. Klibiyle birlikte 10 Aralık gecesi yayımlanan şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken sözleri! Kaan Boşnak Göklerde Süzülürken şarkı sözleri!
Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken sözleri, dün gece çıkan parçanın ardından dikkat çeken araştırmalar arasında yer aldı. Birlikte bir parçanın daha altına imza atan ikilinin parçası, kısa sürede dijital müzik kanallarında binlerce beğeni aldı. Peki, Anıl Piyancı Kaan Boşnak - Göklerde Süzülürken sözleri nedir? İşte, Kaan Boşnak Göklerde Süzülürken şarkı sözleri! Anıl Piyancı Göklerde sözleri...
ANIL PİYANCI KAAN BOŞNAK GÖKLERDE SÜZÜLÜRKEN ŞARKI SÖZLERİ
Göklerde Süzülürken şarkı sözleri;
Bil ki derdim denizden derin
O en soğuk sulardan serin
Çocukluğunu anımsasana
*
Kimse bilmez haritada
Neredeyim hatırlasana
Gençliğim bir yanılsama
*
İstemezdi kimse böyle zor yaşam
Her gün ayrı sorunlarla boğuş
Aşık oldum bir kadına sorma bak
Sonuç kalbim paramparça of
*
Beklemezdim inan böyle son fakat
Hiç birine güven olmuyor
Kimseyi tanıyamıyorum, yalan
Hayatımı esir alıyor
*
Gösterince beni elinle
Ben herkesten daha çekingen
Gözlerinle beni süzersin
Ben göklerden yere düşerken
*
Gösterince beni elinle
Ben herkesten daha mükemmel
Gözlerinle ne de güzelsin
Ben göklerde süzülürken
*
Kalbimi kırdın ama ben
Ezilmedim ki kalktım yerden
Yıkılmadım, dağıtmadım
*
İsmini gönderdim aya
Çünkü hep bir paranoya
Bu dayatmalar yoldan çıkartmalar
*
Sürekli yanlış kararlar ilişkiler ve yanlış seçim
Yalnız değildim eskiden de yanımda bak vardı eşim
Bugün alt üst olmuş ruh halim ve psikolojim
Çok acı çektim ama bu onunda çarpı beşi
Böyle böyle güçlenirim ben her gün biraz daha bak
Artık üzülmüyorum biraz sen ağla
İhanetin bedelini ödüyorsun anla
Gidiyorum uzaklara sırtımda bi çanta
Gösterince beni elinle
Ben herkesten daha çekingen
Gözlerinle beni süzersin
Ben göklerden yere düşerken
*
Gösterince beni elinle
Ben herkesten daha mükemmel
Gözlerinle ne de güzelsin
Ben göklerde süzülürken
- Söz: Anıl Piyancı, Kaan Boşnak
- Müzik: Ouz Baydar, Anıl Piyancı, Kaan Boşnak
- Düzenleme: Ouz Baydar
- Mix Mastering: Ufuk Kevser
Cover Photo: Mazlum Güzelsoy
Cover Art: Cihangir Öziş
Yönetmen: Cemstellar 'Cem Kılıç'
Yapım: The Frame
Yardımcı Yönetmen: Can Narin
Görüntü Yönetmeni: Erman Özkargın
Görsel Efektler: Talha Dumanoğlu
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