Anıl Özkan'ın yeni albüm heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anıl Özkan'ın yeni albüm heyecanı

Anıl Özkan'ın yeni albüm heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Almanya'da rap müzik yapan ve 'Dilemma' olarak bilinen Anıl Özkan, Türkiye'de çıkaracağı yeni albümü için geri sayıma başladı.

Almanya'da rap müzik yapan ve 'Dilemma' olarak bilinen Anıl Özkan, Türkiye'de çıkaracağı yeni albümü için geri sayıma başladı. Özkan, "Albümün pandemi sürecine denk gelmesi halihazırda daha geniş kitlelere müzik servislerinden kolayca ulaşmamızı sağlayacak. 'Streetlife' albümün ruhunu yansıtan bir parça olduğu için tüm müzikseverlere de o hissiyatı şimdiden yansıttı" dedi.

Türkiye'de gittikçe popüler hale gelen rap müzik, genç müzisyenlere motivasyon oldu. Almanya'da rap müzik yapan ve 'Dilemma' olarak albüm çıkaran Anıl Özkan, Türkiye'de müzik piyasasında da çalışmalar yapmak için kolları sıvadı. 'Mon Ami' isimli parçayla kendisini daha geniş kitlelere kanıtlayan genç şarkıcı, 'Streetlife' adlı yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"ALBÜMÜN İLK PARÇASI SPOTIFY'DA 110 BİN DİNLENDİ"

Anıl Özkan yaptığı müzik tarzı ile ilgili, "Her kesimden insana dokunabilecek bir lirikal yapı var. Bunun yanı sıra yalnızca hiphop değil aynı zamanda trap, drill ve deep genrelarını da içerisinde barındırıyor. Çok fazla insana ulaşabilmesinde bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Spotify'da albümün ilk parçası olarak yayınladığımız Nacths Unterwegs çıktı ve 110 bini aşkın dinlenme aldı" diye konuştu.

"YENİ ALBÜM İÇİN ÜRETİM SÜRECİNE GİRDİK"

Genç sanatçı kovid-19 salgınının müzik dünyasında da etki yarattığını söyleyerek, "Pandemi tüm dünyada hayatları değiştiren bir etki yarattı. Domino etkisiyle pek çok sektör zedelendi. Aynı şekilde müzik sektöründe de bunu görüyoruz. Konserler, etkinlikler ve çalışmalar iptal oldu ya da aksadı. Ama biz yeni albümün kayıtlarını Red Bull Music Studio Berlin'de alarak dinleyicilere bu süreci ne kadar verimli geçirdiğimizi kanıtlamak istiyoruz. Pandemi boyunca yeni albümün tüm parçalarını özenle seçip ürettik" dedi.

"'NACHTS UNTERWEGS' YENİ ALBÜMÜN RUHUNU YANSITIYOR"

Özkan, yeni albümü Streetlife için şöyle konuştu:

"Albümün pandemi sürecine denk gelmesi halihazırda daha geniş kitlelere müzik servislerinden kolayca ulaşmamızı sağlayacak. Nachts Unterwegsçok kısa bir sürede listelere girdi. Hem Türkiye hem de Almanya için potansiyeli bize gösterdi. 'Streetlife'albümün ruhunu yansıtan bir parça olduğu için tüm müzikseverlere de o hissiyatı şimdiden yansıttı. Ayrıca bu albümün dışında da tekliler yayınlayarak Spotify, Amaozon Music ve Apple Music üzerinden dinleyicilere yepyeni işler sunmaya devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anıl Özkan'ın yeni albüm heyecanı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:20:09. #1.15#

title