Ani hava değişimi hasta edebilir
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Ani hava değişimi hasta edebilir

Ani hava değişimi hasta edebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat, "Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması ile yaşanan ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalananlar sağlığını tehlikeye atmaktadır" dedi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat, "Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması ile yaşanan ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalananlar sağlığını tehlikeye atmaktadır" dedi.

Gündüz sıcak olup akşama doğru havanın serinlemesi ile birlikte oluşan hava değişimleri de insanları olumsuz etkilediğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanesi İç Hastalıkları(Dahiliye) Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat,"Ani hava değişimleri insan bünyesinin adaptasyon ve savunma mekanizmasını bozduğundan hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Özellikle bu dönemlerde sık olarak grip, nezle gibi solunum yolu rahatsızlıkları yaşanabilmektedir. Korona virüs ile grip karıştırılabiliyor. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, korona virüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülmektedir. Bu belirtiler hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu anlamda özellikle bu dönemde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları hayati önem taşımaktadır. Değişen ısıyla birlikte vücut direnci düşebilir. Mevsim geçişlerindeki ısı değişikliklerinden etkilenip, hasta olmamanın yolu bilinçli olmaktan geçmektedir. Üst solunum yolu hastalıklarından basit tedbirler ile korunmak mümkün. Beslenme ve giyime dikkat edilmeli. En önemlisi kişisel hijyen olarak eller sabun ve su ile sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalıdır. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Kapalı ve kalabalık ortamlar sık sık havalandırılmalı, mümkünse buralardan kaçınılmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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