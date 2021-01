Angelina Jolie, kızları Zahara ve Shiloh ile alışverişte: Daha dün annesinin kucağıydı, 14 yaşında 1.65 boyunda

ZAHARA'NIN DOĞDUĞU ÜLKE 16 yaşındaki Zahara'nın dünyaya geldiği ülke olan Etiyopya'ya özgü desenlerle süslü bir kaftan alan Jolie daha sonra kızlarıyla birlikte kapıda kendilerini bekleyen otomobile binerek evinin yolunu tuttu. Jolie ile kızları mağazadayken de dışarı çıkarken de bir koruma onlara eşlik etti.BU KEZ BEMBEYAZ GİYİNDİ

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie'nin, genellikle tercih ettiği siyah renk yerine bu kez tepeden tırnağa beyazlar giydiği görüldü. Jolie, görünümünü beyaz bir çanta ve beyaz terliklerle tamamladı. Her üçünün de koronavirüs önlemi olarak maskelerini hiç çıkarmadıkları da dikkat çekti.14 YAŞINDA 1.65 BOYUNA GELDİ Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvel Jolie Pitt'in ise henüz 14 yaşında olmasına rağmen neredeyse annesinin boyuna yetiştiği de görüldü. Jolie ve Pitt, kızları Shiloh'nun dünyaya gelmesi için Namibya'nın sahil kenti olan Swakopmund'u tercih etmişti. Kameralar önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt, henüz yaşı 18'in altında olmasına rağmen 1.65 cm boyunda. Shiloh'nun annesi Angelina Jolie 1.70 cm, babası Brad Pitt ise 1.80 cm.ARTIK SAÇLARI UZUN Küçüklük yıllarında erkek kardeşlerine özenen Shiloh Jolie Pitt, tıpkı onlar gibi giyinip saçlarını da kısacık kestiriyordu. Küçük çocuğun o dönemde 'John' diye çağrılmak istediğini söylediği de basına yansıyan iddialar arasındaydı. Shiloh Jolie Pitt'in, o dönemin aksine bir süredir saçlarını uzattığı ve bu tarzı sürdürdüğü de görülüyor. MERAKLI BAKIŞLAR HEP ÜZERLERİNDE Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie, yollarını ayırma kararı alalı yıllar geçti. Ama ne onlara ne de çocuklarına yönelen meraklı bakışlar azaldı. Hele boşanma aşamasında üçü biyolojik, üçü evlat edinilen altı çocuklarının velayeti için giriştikleri o mücadeleden sonra.BÖYLE BÜYÜDÜLER Bu altı çocuğun, milyonların ilgisini üzerinde toplamasının nedenlerinden biri de hepsinin kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözü önünde büyümesi. Bakalım Jolie ve Pitt çiftinin çocuklarıyla dünya ilk olarak ne zaman tanıştı, şimdi her biri kaç yaşına geldi. İşte dünyanın gözü önünde büyüyen o altı çocuk.İLK GÖZ AĞRISI Artık 19 yaşında genç bir delikanlı Maddox Jolie Pitt . Hatta yüksek öğrenim için evinden bile ayrıldı. Jolie en büyük oğlu olan Maddox'u 2004 yılında minik bir çocukken evlat edindi. Kamboçya'dan evlat edindiği Maddox, artık annesine iş konusunda da yardımcı oluyor. 2001 yılında Kamboçya'da doğan Maddox'a o dönemde Rath Vibol adı verilmişti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adını verdi. Jolie, evlat edinme sürecinin başlarında bazı zorluklar yaşadı. Küçük çocuğun aslında kimsesiz olmadığı, evlatlık verilmediği tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu iddialar kanıtlanmadı. Artık bir yetişkin olan Maddox, işlerinde de annesine yardımcı oluyor.PITT İLE TERS DÜŞTÜ

Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killer My Father adlı filmin çekimleri sırasında kamera arkasında çalıştı Maddox. Kendi köklerinin geldiği Kamboçya'nın en zorlu dönemlerinden birini anlatan filmin çekimleri sırasında annesinin en büyük destekçisi oldu. Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boşanma sürecinde de Brad Pitt ile ters düştü. Hatta onun kendisine şiddet uyguladığını bile ileri sürdü. 19 yaşındaki Maddox, üniversite eğitimi için Güney Kore'ye gitti. Biyokimya eğitimi gören Maddox, hem okuduğu ülkenin dilini hem de Rusça'yı öğrenmeye çalışıyor. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanında bir süredir.VİETNAMLI PAX Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş olarak ikinci, evlatlık edinilme sırasıyla üçüncü çocuğu Pax Thien, Vietnamlı.Şu an 17 yaşında olan Pax Thien, aileye katıldığında takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Bir yetimhaneye bırakılalı henüz bir hafta olmuştu Jolie onunla tanıştığında. Jolie ve o dönemde sevgilisi olan Brad Pitt'in yetimhaneden aldığı çocuğa Pax Thien adı verildi. YENİ BİR HAYATA BAŞLADI

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.Bu isim, Latince'de "barış", Vietnam dilinde ise "gökyüzü" anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi.Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.ETİYOPYALI ZAHARA Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş sıralamasında üçüncü, evlatlık edinilen ikinci çocuğu Zahara, Etiyopyalı. Jolie'nin 2005 yılında evlat edindiği Zahara Marley Jolie, hem öksüz hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı. In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın çocuğuyla yeniden biraraya gelmek istediğini söyledi. 24 yaşındaki Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum"diye konuştu.Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu.İLK YILLARI ZOR KOŞULLARDA GEÇTİ Evine zorla giren bir kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra Zahara'ya hamile kaldığını söyleyen Lebiso, minik kızın 7 Ocak 2005'deki doğumunun ardından annesinin evine taşındığını ve işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. O sıralar maddi durumunun çok kötü olduğunu belirten genç kadın "Çocuğumun öleceğini sandım. Çünkü ne ona bakacak paramız vardı ne de onu besleyecek yiyeceğimiz" dedi Angelina Jolie geçen yıl yaptığı bir açıklamada minik kızı Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını söylemişti. Ancak ABD'de yayınlanan In Touch dergisine göre Zahara'nın Afrika'da yaşayan bir ailesi olduğu resmi kayıtlarda da yer alıyor.Zahara'nın ailesinin; minik kız evlatlık verildikten sonra da onu görmeyi ve iletişim halinde olmayı talep ettikleri öne sürülüyor. Ancak Zahara bugüne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiç karşılaşmadı. Zahara bugün 15 yaşında ve moda tasarımcısı olmak istediği konuşuluyor.FOTOĞRAFINA MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvelle, 2006 yılında dünyaya geldi. Jolie, onu doğurmak için Namibya'yı tercih etti.Tüm dünya Shiloh'yu o kadar büyük bir merakla bekledi ki, hemen bir mumyası yapıldı. Minik Shiloh'nun ilk fotoğrafı için ünlü bir dergi grubu 4.1 milyon dolar ödedi.. Bu para yardım derneklerine bağışlandı. Bir dönem Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızı Suri ile birlikte en çok fotoğrafı çekilen ünlü unvanını bile ele geçirdi bir ara.İKİZLER EN KÜÇÜKLER Pitt ve Jolie'nin en küçük çocukları olan ikizler Knox Leon ve Vivienne Marcheline Jolie Pitt, 2008'de dünyaya geldi. Jolie bu kez onları dünyaya getirmek için annesinin köklerinin ait olduğu Fransa'yı seçti.12 YAŞINA GELDİLER

İkizlerin ilk fotoğrafları da 14 milyon dolara yine aynı dergi grubuna satıldı.İkizlerin sağlık durumu hakkında ilginç dedikodular da çıktı bir ara.Knox ve Vivienne'in doxn sendromlu olduğu ileri sürüldü. Ama bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı daha sonra ortaya çıktı.İkizler de bugün 12 yaşına geldiler. Her ikisi de sık sık anneleriyle birlikte çıktıkları alışveriş turlarında görüntüleniyor.

