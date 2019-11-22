ANESİAD üyelerine istihdam seferberliği anlatıldı

22.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:19

Mersin'de 'Burası Mersin burada iş var' sloganıyla çalışmaları devam eden 'İstihdam seferberliği 2019' kapsamında, Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) üyelerine teşvikler anlatıldı.



Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, Türkiye İş Kurumu'nun 2023 istihdam hedefleri çerçevesinde, aktif iş gücü piyasaları ve çalışma politikaları sayesinde, istihdam seferberliği kapsamındaki teşvik ve desteklerle işverenlerin personel maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi. İş gücü piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak İŞKUR'un aktif iş gücü programları sayesinde, iş gücüne katılım oranının her geçen gün arttığını ifade eden Bozkurt, 2017'de başlatılan 'Milli İstihdam Seferberliği'nin kapsamının 2018 ve 2019 yıllarında genişletildiğine işaret etti. Bozkurt, "Bu çerçevede bir taraftan özellikle gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın daha fazla iş hayatına atılmaları, diğer taraftan ise işverenlerimizin üzerindeki personel maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu yıl da işverenlerimiz, iş arayanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi ilgili tüm taraflarla diyalog ve işbirliğimizi artırarak, iş gücü piyasasını sadece izleyen değil, yönlendiren kurum olma yönünde önemli adımlar atmak istiyoruz" dedi.



Mersin Çalışma ve İş Kurumu iş ve meslek danışmanları tarafından teşvikler ve İŞKUR uygulamaları, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ile ilgili bilgiler verilen toplantıda, İŞKUR'un ilave istihdam yapan işverenlere sağladığı birçok teşvik paketi olduğu, program kapsamında ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği, kadın genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların desteği, 5 puanlık indirim desteği verildiği ifade edildi. Ayrıca istihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşviklerden 'mesleki beceri geliştirme teşvikleri' kapsamında işbaşı eğitim programının başta geldiği, işbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlandığı, 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar verdiği dile getirildi.



İŞKUR, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ve Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda da görüş alışverişi yapılan toplantı sonunda, ANESİAD üyelerinin soruları da cevaplandırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA