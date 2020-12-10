Son dakika haberi | Andrey Karlov suikastı davası ertelendi
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Son dakika haberi | Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

10.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:50
Son dakika haberi | Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

Bir son dakika haberine göre Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan dava, sanık Şahin Söğüt'ün avukatının davadan çekilmesi nedeniyle ertelendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan dava, sanık Şahin Söğüt'ün avukatının davadan çekilmesi nedeniyle ertelendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıklar Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşat Akalın'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapması ve ardından mahkeme heyetinin sanıklar hakkındaki hükmünü açıklaması bekleniyordu. Ancak mahkeme heyeti, sanık Söğüt'ün avukatının davadan çekildiğini bildirdi. Söğüt'ün avukatının olmaması nedeniyle bu celsede sadece sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI

Duruşma savcısı, davanın 5 Mart'taki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, yargılama aşamasında suikastın FETÖ tarafından yapıldığının tespit edildiğini, örgütün suikastı Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla yaptığının anlaşıldığını vurgulamıştı. Savcı mütalaasında, "FETÖ/PDY ve arkasındaki dış güçlerin 15 Temmuz 2016'daki darbeye teşebbüs eylemi öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi ve 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda sanıklar Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşat Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Savcı, bu sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan, Yılmaz, Aydınbaş ve Özkan'ı Karlov suikastının faili olarak değerlendirilerek, söz konusu 5 sanığın Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etmişti. Bu sanıkların ayrıca 3 kişiyi "terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 67 yıl 6 ay ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan da 3 yıl hapse mahkum edilmesi talep edilmişti. Savcı, sanıklar Yücel, Kötüce ve Akalın'ın ise "terör amacıyla tasarlayarak öldürme", 3 kişiyi "terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarına yardım ettiği tespitinde bulunmuştu. Bu kapsamda sanıkların "anayasayı ihlal" suçunun haricinde 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılmasını talep etmişti.

5 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Sanıklar Ayşe Söğüt, Hasan Tunç, Kaan Bülbül, Sercan Başer ve Ufuk Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin beraatına karar verilmesini talep eden savcı, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılması kararının verilmesini istemişti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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