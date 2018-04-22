Andrea Nahles, Spd'nin İlk Kadın Genel Başkanı Oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) olağanüstü kongresinde Andrea Nahles, partinin genel başkanlığına seçildi. Nahles, SPD'nin ik kadın genel başkanı oldu.

Almanya'da SPD Olağanüstü Kongresi'nde 47 yaşındaki Andrea Nahles, 600 delegenin yüzde 66.36'sının oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Nahles, böylece SPD'nin 155 yıllık parti tarihinde ilk kadın genel başkanı oldu. Nahles yaptığı açıklamada, "Bunu yapabileceğime inanıyorum. Başkalarıyla takım halinde iyi bir şey yapabileceğimi düşünüyorum" dedi. Nahles, büyük koalisyondaki hükümet çalışmalarına paralel olarak kapsamlı bir yenileme sürecine söz verdi.

1970 yılında Eifel bölgesinde doğan Nahles, bir işçi ailesinin çocuğu. Partinin sol kanadı içinde yer alan Nahles, iş bitirici bir figür olarak biliniyor. Nahles, halk içerisinde aşırı bir sempatiye sahip değil. Alman Birinci Kanalı ARD'nin kamuoyu araştırma enstitüsü Infratest Dimap'a yaptırdığı ankete katılanların yüzde 47'si Nahles'in partiyi birleştirebileceğine inanmıyor. Sadece her üç kişiden biri Nahles'in SPD'yi güçlendirebileceği görüşünde. Lise yıllığında "ev kadını ya da başbakan" olmak istediğini yazan Andera Nahles, parti içinde hırsı ve şevkiyle tanınan bir isim. Katolik bir ailede büyüyen 47 yaşındaki Nahles'in biyografisinde şu ifadeler yer alıyor: "Kadın, inançlı ve sol görüşlü"

SPD'nin en uzun soluklu genel başkanlığını ise Willy Brandt (1964-1987) yapmıştı. - BERLİN