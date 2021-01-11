Andre Rieu orkestrasını yaşatmak için gerekirse 400 yıllık Stradivarius kemanını satacak
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BBC

Andre Rieu orkestrasını yaşatmak için gerekirse 400 yıllık Stradivarius kemanını satacak

11.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:27
Andre Rieu orkestrasını yaşatmak için gerekirse 400 yıllık Stradivarius kemanını satacak

Hollandalı ünlü kemancı Andre Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarını işten atmamak için, 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını söyledi.

Hollandalı ünlü kemancı Andre Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarını işten atmamak için, 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını söyledi.

Her yıl Hollanda'nın Maastricht kentindeki açık hava konserlerinin yanısıra, orkestrasıyla birlikte dünyanın birçok köşesinde kitlesel etkinlikler düzenleyen Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır evinde.

Covid-19 önlemlerinin, müzik piyasası için bir kabusa dönüştüğünü söyleyen Hollandalı sanatçı, "hayatımın işi" dediği müziği sürdürememekten korkuyor.

Yaşadığı Maastricht'te bölgesel yayın yapan L1 radyosuna konuk olan 71 yaşındaki orkestra şefi, "Evde oturmak korkunç. Bazen gerçekten gözlerim doluyor" dedi.

Müzik yapmayı, sahnede olmayı, dünya çapındaki hayranlarını özlediğini anlatan Andre Rieu'nun en büyük endişesi, kurucusu olduğu Johann Strauss Orkestrası'nı ayakta tutamamak.

Orkestra üyelerini işten çıkarmamak elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen sanatçı, "Salgın hala devam eder ve devlet desteği de kesilirse, bununla başa çıkamam. O zaman Stradivarius'umu satacağım" diye konuştu.

Piyasa değeri birkaç milyon eurodan fazla

Rieu'nun, "hayatımın bir parçası" dediği Stradivarius yapımı keman 400 yıllık. Piyasa değeri şu anda birkaç milyon eurodan fazla olan müzik aletini satma konusunda ciddi olduğunu ve kendini sorumlu hissettiğini belirten Rieu, orkestrasıyla birlikte kurduğu müzik yaşamının yok olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Salgın nedeniyle Rieu'nun Noel konserleri ile Maastricht'teki açık hava yaz konserlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik ertelenmek zorunda kalmıştı.

Ancak 2021'e ertelenen konserlerin, Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

BBC
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