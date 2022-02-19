ANDA'dan AFAD'a ziyaret

BİLECİK (İHA) - ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliği heyeti, Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i ziyaret etti.

Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ANDA il temsilcilerini makamında kabul ederek, afet çantası hediye etti. Ziyarette il Müdürü Demirel kurum çalışmaları hakkında misafirlerine bilgiler vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ANDA temsilcileri ise İl Müdürü Demirel'e misafirperverlikleri için teşekkür etti. İl Müdürü Demirel'in temsilcilere afet çantası hediye etmesinin ardından görüşme son buldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel