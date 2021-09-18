Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu - Haberler
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Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

Endonezya'nın Bandung şehrinde 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası konferansta 'İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı (CCJ-OIC)' adı altında yeni bir birliğin kurulması kararlaştırıldı.

Endonezya'nın Bandung şehrinde 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası konferansta ' İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı (CCJ-OIC)' adı altında yeni bir birliğin kurulması kararlaştırıldı.

Yeni kurulan birlikle Türk Anayasa Mahkemesi'nin 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Dolmabahçe'de başlattığı İİT üyesi devletlerin anayasa mahkemelerini bir araya getirecek organizasyonun kurulması yönündeki çalışmalarda da önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığı belirtildi.

Türkiye'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Başraportör Murat Azaklı'nın temsil ettiği konferansa toplam 38 ülke katıldı. Konferansın sonunda Başkan Arslan'ın başkanlığını yaptığı genel kurul toplantısında 'Bandung Deklarasyonu' oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurulda ayrıca 2018'de kabul edilen 'İstanbul Deklarasyonu' ile başlayan süreçte kurulmasına karar verilen konferansın ilk (açılış) kongresinin 2022 yılında İstanbul'da yapılması ve bu kongrede kuruluş sürecinin tamamlanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, konferansta iki gün boyunca 'İnsan Hakları ve Anayasacılık' ana başlığı altında sunumlar yapıldı. Bu kapsamda yaptığı konuşmada Başkan Arslan modern demokrasinin çoğulcu demokrasi olduğuna ve anayasa mahkemelerinin de anayasal demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğine değindi. Arslan ayrıca bireysel başvurunun kabulünden sonra Anayasa Mahkemesinin hak eksenli yaklaşımla çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu kararlardan örnekler vererek anlattı. - ANKARA

Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

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