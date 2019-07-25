Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni
Katılımcıların gelişleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne gelişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.
Katılımcıların gelişleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne gelişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.
Kaynak: AA
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