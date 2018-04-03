Anaokulunda Öğrenci ve Veliler İçin Sanat Atölyesi

Kütahya'da bir anaokulunda hazırlanan proje kapsamında öğrenci ve veliler, çini ve seramikten objeler yapmanın heyecanını yaşıyor.

Akkent Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresi Anaokulunda, öğrencilere Kütahya çini ve seramiğini öğretmek amacıyla "Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller" projesi hazırlandı.

Projenin uygulanabilmesi için okul binasındaki bir bölüm sanat atölyesine dönüştürüldü.

"Marifetli Eller Sanat Atölyesi" adıyla faaliyete geçirilen alanda seramik öğretmeni Şaziye Aykut yönetiminde hem anaokuluna devam eden öğrenciler, hem de veliler çini ve seramikten objeler ve ürünler yapmayı öğreniyor.

Okul Müdürü İbrahim Dalkılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın değeri çini ve seramiği öğrenci ve velilere tanıtmak, çini ve seramiğin üretimini onlara öğretmek amacıyla proje hazırladıklarını belirtti.

Projeyi, Kütahya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ve Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirdiklerini anlatan Dalkılınç, şöyle konuştu:

"Buradaki asıl amacımız, öğrencilerimizin Kütahyamızın değeri olan çini ve seramiği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Öğrencilerimiz burada çini ve seramiğe bizzat dokunarak onları hazırlıyor, boyuyorlar. Öğrencilerimiz, evlerinde kullandıkları çini, seramik malzemelerinin nasıl yapıldığını burada uygulayarak öğreniyor. Öğrencilerimizin dışında velilerimiz de sanat atölyemizden yararlanıyor."

Dalkılınç, projeyle Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Ödüller" yarışmasına da başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Projede görev almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Şaziye Aykut da öğrenci ve velilere seramikten obje yapımını öğretmeye çalıştığını söyledi.

Projenin, hem çocuklar, hem de veliler tarafından ilgi gördüğünü aktaran Aykut, "Burada, çini ve seramiği öğrencilerimize öğretirken bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Kütahyamızda nelerin üretildiğini ve ilimiz insanının ana geçim kaynağının neler olduğunu öğrencilerimize vermek istiyoruz. Çocuklarımız kendileri bir şeyler öğrendikleri zaman bundan inanılmaz keyif alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere sınıf içi eğitimin yanı sıra farklı alanlarda da eğitim vermeye çalıştıklarını kaydeden anaokulu öğretmeni Zeynep Gök ise çocukların proje sayesinde hem yörelerinin ürünlerini tanıma fırsatı yakaladıklarını, hem de seramik üretimiyle küçük kas gruplarının gelişimine de katkı sağlandığını dile getirdi.

Öğrenci velisi Çilem Ardıç da Kütahyalı olmadığını ancak çini ve seramik yapmaya merakı olduğu için kursa katıldığını ve seramikten çeşitli objeler üretebilmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Öğrenciler de yaptıkları çalışmaları anlatarak seramik üretip boyarken çok eğlendiklerini ifade etti.