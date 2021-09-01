Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde ilk gün heyecanı

- Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde ilk gün heyecanı Anaokulu ve ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayacakları ilk gün velilerinin ellerinden tutarak okula geldi.

- Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde ilk gün heyecanı

İSTANBUL - Anaokulu ve ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayacakları ilk gün velilerinin ellerinden tutarak okula geldi. Çocukların ve velilerin ilk gün heyecanı yüzlerinden okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'nci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından yurdun birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte okulları doldurmaya başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Ailesiyle ilk gün koşarak okula gelen Nisanur Demiray, heyecanını dile getirerek, " Teneffüs başlayınca dışarı çıkacağım, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Evde canım sıkılıyor" dedi.

Çocuğunu okula getiren Hatice Karataş ise, " Çocuğum okula başlıyor çok heyecanlıyız. İlk günün tadını yaşayacağız. Ana sınıfına gidecek" dedi. Kızı Sariye Deniz ise, " Heyecanlıyım oyun oynayacağız okulda. Arkadaşlarım da olacak. Korona virüse de dikkat edeceğim" diye konuştu.

Küçük kızını okula getiren Bayram Kara ise, " Geçen yıl korona nedeniyle gönderemedik bu yıl 1'nci sınıfa başlıyor" şeklinde konuştu. Oğlu Mete Sevinç'i okula getiren Canan Sevinç ise, " Okula başlıyor çocuğum. Birinci sınıf bu yıl. Çocuklarımız için inşallah iyi bir sene olur. Virüsten dolayı çok tedirginiz ama hayırlısı olur inşallah" diye konuştu. Mete Sevinç ise, " Okulda olmak çok güzel çok heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice