Anaokullarında sosyal mesafeli eğitim başladı
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Anaokullarında sosyal mesafeli eğitim başladı

PANDEMİ döneminde anaokulları çok ciddi hijyen önlemleri ve kurallar ile açıldı.

Anaokullarında sosyal mesafeli eğitim başladı
26.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:27
PANDEMİ döneminde anaokulları çok ciddi hijyen önlemleri ve kurallar ile açıldı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordineli şekilde çalışarak hazırladığı kurallar ve önlemler sayesinde öğrenciler için riskler en aza indirilmeye çalışılıyor.

Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü Okul Müdürü Ebru Gültekin, kendi bilim ve danışma kurullarını oluşturarak, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda bir kitapçık hazırladıklarını belirtti. Gültekin, okulların açılmasının öncesinde velilere bu kitapçıkların gönderildiğini ve miniklere ise oyunlar ve rehber öğretmenleri aracılığıyla öğretildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen resmi yazı doğrultusunda okul öncesi yaz okulu programlarımıza başladık. Öğrencilerimiz, aldığımız tüm hijyen kurallarına çok sıkı şekilde uyuyor. O yaş grubuna uygun bir anlatımla uymaları gereken kuralları ve bu kurallara neden uymaları gerektiğini rehber öğretmenlerimiz eşliğinde ders içeriklerimizle, oyunlarla anlattık. Hijyen ve sağlık tedbirlerimiz okul kapısından itibaren çok sıkı bir şekilde başlıyor. Öğrencimiz velisiyle birlikte geldiğinde öncelikle girişte el dezenfektasyonunu yapıyor. Daha sonra oluşturduğumuz hijyen koridorumuz var. Bu koridorda hemşiremiz günlük olarak öğrencimizin ateşini ölçüyor ve bunu kayıt altında tutuyoruz. Okul içine girmeden önce dışarıdan geldikleri ayakkabılarını mutlaka değiştiriyorlar. Kendilerine özel hazırlanmış dolaplarında gün sonuna kadar ayakkabılarını tutuyorlar ve içeride farklı bir ayakkabı giyiyorlar. Okul içinde doğal havalandırma sistemimiz var. Orta alandaki camlarımız, sınıf camlarımız açık ama şu anda havalar da güzel olduğu için tüm etkinliklerimizi bahçede yapıyoruz. Sanat atölyesi, satranç atölyesi, müzik atölyesi gibi atölyelerimiz var.""ÖĞRENCİLER KURALLARA YETİŞKİNLERDEN DAHA ÇOK UYUYOR"

Sosyal mesafe açısından en önemli alanlardan biri olan yemekhane için de konuşan Gültekin "Yemekhanede çapraz düzende oturuyorlar. Aynı şekilde sınıflarımız da mesafeli şekilde. Çocuklar süreçlere yetişkinlerden daha iyi uyum sağlıyorlar. Zaman zaman birbirlerini uyardıklarını bile görebiliyoruz. Bir alandan diğerine geçerken 'Hayır, yaklaşma, sosyal mesafe' diye birbirlerini uyarıyorlar" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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