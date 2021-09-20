Anamur Belediye Başkanı Kılınç, hamileyken Kovid-19'u yenip, dördüz bebek doğuran anneyi ziyaret etti

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı yenerek dördüz kız bebeklerini dünyaya getiren 32 yaşındaki Ayşe Kılınç'ı evinde ziyaret etti.

Başkan Kılınç, ziyarette Ayşe ve eşi İbrahim Kılınç'ı tebrik ederek Almina Nida, Aynura Nisan, Alya Eda ve Arya Ela ela isimleri verilen bebeklere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.

Kılınç çifti de kendilerini evlerinde ziyaret eden Başkan Hidayet Kılınç'a teşekkür etti.

İbrahim Kılınç ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç, belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giderek yaptırdığı hem Kovid-19 hem de gebelik testinin pozitif çıkması üzerine tedavisine başlanmış ve uygulanan tedaviyle hastalığı yenmişti. Antalya'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından gebelik süreci takip edilen Ayşe Kılınç, 32. haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını 3 ay önce dünyaya getirmişti.