Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Düzce-Sakarya sınırında yol işaretleme çalışması yapan Karayolları kamyonetinin bariyere çarpması sonucu bir görevli öldü, diğeri ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce-Sakarya sınırında yol işaretleme çalışması yapan Karayolları kamyonetinin bariyere çarpması sonucu bir görevli öldü, diğeri ağır yaralandı.

İstanbul istikametindeki yolda işaretleme çalışması yapan Aydın Özgedik idaresindeki 34 CSN 238 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonet, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek Yeşil Yayla mevkisinde bariyerlere çarptı.

Hızını alamayan kamyonet, bariyerleri aşıp toprak alanda durdu.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Özgedik ve mesai arkadaşı Adem Durmaz, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, sürücü Özgedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Durmaz'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Özgedik'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, kazanın ardından olay yerine gelen bazı Karayolları çalışanları büyük üzüntü yaşadı.

Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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