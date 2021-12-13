Anadolu'nun nabzı Gemlik'te attı!

KOCAELİ (Bültenler) - Genel Başkan İbrahim Erdoğan'ın yönetim kuruluna 9 yeni üye ile güçlendirdiği listesi, oy birliği ile yeniden seçildi.

Yoğun katılım

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) 12. Olağan Büyük Genel Kurulunda, İbrahim Erdoğan bir kez daha başkanlığa seçildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde Atamer Doğa Resort Hotel'de yapılan genel kurula, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ev sahibi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Çetin Gürol ile birlikte Anadolu'nun dört bir yanından gelen gazetecilerin katılım gösterdiği genel kurulda, bir de Anadolu Medya Buluşması programı gerçekleştirildi ve bu kapsama Türk Dünyası, Atatürk ve Medya konulu söyleşi yapıldı.

Kocaeli'den iki isim

Söyleşide Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova, Gazeteci Yazar Yüksel Baysal, Gazeteci Yazar Necati Kartal konuşmacı olarak yer aldılar. Divan başkanlığını ASGD Kayseri Şube Kurucu Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı genel kurulda, seçimler sonrasında İbrahim Erdoğan'ın 9 isimle yenilediği listesi güven tazeledi. Oy birliği ile seçilen 15 kişilik Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Yönetiminde Kocaeli'den Orhan Balcı ve Çetin Gürol girdi.

Demokrasi şöleni

ASGD Genel Başkanı Erdoğan, genel kurulda yaptığı konuşmada, Anadolu'daki basın emekçilerinin güç koşullarda zoru başardıklarını söyledi. Derneğin Anadolu'yu kucaklayan güçlü bir yapısının bulunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti. "ASGD'nin her genel kurulu, tam anlamıyla bir Anadolu şöleni şeklinde geçiyor. Bu birlik ve beraberlik sürdüğü müddetçe çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Ülkemizin birlik ve dirliğinin güvencesi de zaten Anadolu insanının bu güzel ferasetinde yatıyor. Üç yılda bir yapılan genel kurullarımızda ne mutlu ki tam anlamıyla bir Türkiye fotoğrafı oluşuyor. Ülkemizin pek çok şehrinden ilimize gelen meslektaşlarımız, hem mesleki sorunlarını değerlendirip çözüm yolları arıyor hem de dostluklarını, birlik ve beraberliklerini perçinliyor."

BaşkanSertaslan'a teşekkür

Gemlik Belediyesi'nin kusursuz ev sahipliğinde, 3 gün 2 gecelik dolu dolu geçen görkemli bir genel kurula dönüşen ASGD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda da medyanın önemine vurgu yapıldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İlçemizde tüm Anadolu'yu bağrımıza basıp kucakladığımız için çok mutluyuz. Gemlik'in kabuğunu kırdığı bu dönemde belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, bu türden sosyal sorumluluk projelerini de çok önemsiyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Basın, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Yeniden 4.Kuvvet olma özelliğine kavuşmalı ve gerçek işlevini yerine getirmelidir" ifadesini kullandı.

Siyasetin ilgisi

CHP İl Başkanı İsmet Karaca, "ASGD Bursa'da doğmuş ve 30 yıldır da genel merkezi Bursa'da olmak üzere ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil eden bir meslek kuruluşu konumunda olmuştur. Faaliyetlerini takdirle izliyoruz" derken, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da, "Her alanda olduğu gibi medyada da sıkıntıların, basın özgürlüğünden kaynaklı açmazların farkındayız. Ama inanıyoruz ki, mutlaka medya da iyi olacak" şeklinde konuştu.

Genel Kurul'da büyük müjde ise Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den geldi. Başkan Erdem, "ASGD'ye güzel bir tesis kazandırma sözümüz vardı, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz" dedi. Bilindiği gibi ASGD'nin Bursalıların desteğiyle yaptırdığı İdari ve Sosyal Tesisleri, geçtiğimiz yıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yıkılmıştı. ASGD 12.Olağan Genel Kurulu'nun son gününde yapılan veda gecesinde de derneğe emeği geçen 30 eski ve yöneticiler ile şube başkanlarına hizmet plaketleri verildi. ASGD 12.Olağan Büyük Genel Kurulu'nda diğer görev kurulları ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: İbrahim Erdoğan(Genel Başkan-Bursa), Yüksel Baysal(Genel Başkanvekili-Bursa), Çetin Gürol(Genel Başkan Yardımcısı/Kocaeli), M.Fatih Kaymaz (Genel Başkan Yardımcısı-Kayseri), Rıfat Kara(Genel Başkan Yardımcısı-Çorum), Mustafa Boz(Genel Başkan Yardımcısı-Adana), Soner Manav(Genel Başkan Yardımcısı- Karabük), Ömer Aydoğdu(Genel Sekreter- Bursa), Mesut Yıldız(Genel Sayman-Bursa), Orhan Balcı(Yönetim Kurulu Üyesi-Kocaeli), Mehmet Duman(Yönetim Kurulu Üyesi-Elazığ), Mustafa Gürses(Yönetim Kurulu Üyesi-Sakarya), Cennet Cankılıç (Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa ), Mustafa Gültekin(Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa) ve Halil Ataş(Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa).

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