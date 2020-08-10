"Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı Söğüt'te olacak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katılımı ile Bilecik'in Söğüt ilçesinde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programı her yıl olduğu gibi bu sene de 22-26 Ağustos tarihleri arasında Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programına ilişkin basın toplantısı 12 Ağustos Çarşamba günü Bilecik ve Söğüt'te gerçekleştirilecek. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve 1071 Malazgirt filminin oyuncularının katılacağı tanıtım toplantısı saat 11: 30'da Ertuğrul Gazi Türbesinde gerçekleşecek.

Öte yandan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve dizi oyuncularının Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret edeceği, 1071 Malazgirt filminin oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'da heyetle birlikte Bilecik'te geleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA