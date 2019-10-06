Anadolu Hastanesi önündeki kafeteryayı artık Odunpazarı işletiyor

06.10.2019 15:03

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi önünde bulunan ve mülkiyeti Odunpazarı Belediyesine ait olan kafeterya, Odunpazarı Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlandı.



İşlettiği kafelerde vatandaşlara ucuz ve sağlıklı hizmet veren Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu, Cumhuriyet Parkı, Aladdin Park ve Hicri Sezen Parkı'nda bulunan kafelerin ardından Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi önünde bulunan kafeteryayı da işletmeye başladı. Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesine ait olan kafeterya, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen diğer kafe ve parklarda olduğu gibi Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi önündeki kafeteryada da çay fiyatı 1 lira olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA