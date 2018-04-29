Anadolu Ezgileri Sahnede Hayat Buluyor

Sivas'ta Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Anadolu ezgilerini sahnede canlandırmaya hazırlanıyor.

Öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip, yaklaşık iki aydır süren proje kapmasında İhsan Öztürk'ün "Bedir" türküsünü anlatım ve canlandırma ile sahnede sergileyecek. Projenin yönetmenliğini yapan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Yunus Yapalı, yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığının en prestijli yarışmalarından biri olan 'Eğitimde Yenilikçilik' ödülleri kapsamında bir çalışma yapmaya karar verdik. Türkülerimizi geleneksel tavırlarla ve geleneksel çalgılarımızla seslendirmek, zaten güzel sanatlar lisesinin müfredatında öğrencilere vermek istediğimiz kazanımlarımızdan bir tanesi. Ama biz bunu çağımızın yaparak, yaşayarak ilkesi doğrultusunda müzikli dramatizasyon yöntemini kullanarak öğretmeye karar verdik. Geleneksel türkülerimizi geleneksel kıyafetlerimizle yaşadığı yöreye ait gerçek hikayesiyle birlikte sahne üzerinde müzikli dramatizasyon yöntemini kullanarak canlandırmayı düşündük. Bu şekliyle türküyü hem oynayan hem seslendiren hem de geleneksel çalgısıyla çalan öğrenciler olarak kazanım alanını daha genişletmeyi hedefledik" dedi.

Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretmeni Pınar Dağdeviren ise, önceliği Sivas türkülerine verdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerin araştırdıkları ödevleri kontrol ettik, süzgeçten geçirdik. Kendimiz literatür taraması yaptık. En sonunda üç tane türkü belirledik, Sivas yöresine ait 'Bedir' türküsünü seçtik. İhsan Öztürk'ün derlemesi Bedir türküsü, Sarkışla yöresine ait bir türkümüz. 30 kişilik bir ekibimiz var. Öğrenciler 30 kişi, beş tane de öğretmenimiz görev aldı. Kimimiz drama bölümünde, kimimiz araştırma bölümünde, kimimiz kostüm bölümünde, kimimiz öğrencilerin müzik çalıştırılması konusunda, türkü söylemesinde, saz ekibinin oluşturulup çalıştırılmasında görev aldık" şeklinde konuştu. - SİVAS