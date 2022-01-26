Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım normal seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımı sağlayan kara yollarının Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kar yağışı nedeniyle uygulanan İstanbul istikametine araç geçiş kısıtlamasının dün kaldırılmasının ardından Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik akışında sakinlik gözlemleniyor.

Tüm güzergahlarda Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın akmaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için kısa süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.

Güzergahlarda Ankara yönünde de trafik normal seyrediyor.