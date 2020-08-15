Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Anadolu'nun değişik illerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlarını ağırladı.

Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi
15.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:20

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Anadolu'nun değişik illerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlarını ağırladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, daha önce Zonguldak Milletvekillerine yaptığı çağrıyı gazetecilere de yaparken, "Alemdar'ın 100. yılında İstiklal Madalyası istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz" dedi. TGF Başkanı Yılmaz Karaca da "Gezdik, gördük. Kdz. Ereğli İl olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Basın Vakfı toplantısı için Zonguldak'a gelen cemiyet başkanlarını ağırladı. TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Zonguldak TGF Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık ve Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda gazeteci, TGF Basın Vakfı toplantısı için geldikleri Zonguldak'ta ilk olarak Kdz. Ereğli'yi gezdi. Cemiyet Başkanlarına, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Bürosu görevlileri tarafından ilçenin tarihi ve turistik yerleri tanıtıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye'nin değişik illerinden gelen gazetecileri akşam yemeğinde ağırladı.

Kdz. Ereğli Belediyesinin her zaman özgür basına destek verdiğini anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Denizin mavisi, ormanın yeşili, güneşin sarısının orijinal renkleri dünyada sadece Kdz. Ereğli'de vardır. Kdz. Ereğli'yi görmeden ölmek öbür dünyaya eksik gitmektir. Bu eksikliğinizi tamamladığınız için sizler şanslısınız. Sevgi, Barış, Dostluk kentinde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kdz. Ereğli mitolojik tarihi, arkeolojik zenginliği, sanayi yatırımları, doğal güzellikleri ve çalışkan insanlarıyla bölgesinin parlayan yıldızıdır. Sevgiden, barıştan ve dostluktan yana tutumuyla, kültürel birikimiyle ödüllü bir Avrupa kentidir. Ereğli'miz aynı zamanda Avrupa'nın en büyük festivallerini düzenleyen ve bunu 21 yıl yaşatarak gelenek hale getirmiş bir festivaller şehridir. En son yapılan yarışmada Türkiye'nin en büyük festivali ödülümüzü de aldık. Sevgi, Barış, Dostluk festivalimiz, Hamsi festivalimiz, Bıcırıklar şenliği, sanat sokağımız, açık hava sinemalarımız, doğa turlarımız, kültürel etkinliklerimiz, sahil şeridimiz, muhteşem plajlarımız Ereğli'yi bölgenin en zengin kenti yapmaktadır. Yaşadığımız pandemi dönemi bu yıl önceliklerimizi doğal olarak değiştirdi. Ancak bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Basının kıymetli temsilcileri. Güçlü ve özgür basının önemi her geçen gün daha da çarpıcı biçimde görülüyor. Sizler tarihe tanıklık ediyor, haber ve yorumlarınızla kimi zaman tarihin akışı üzerinde etki oluşturabiliyorsunuz. En önemlisi de halkın doğru bilgi ve haber alma hakkının takipçilerisiniz. Gerçekten çok kritik günlerden geçiyoruz. Pandemi dönemi dostlukları bitiremez ama en azından görüşmeleri azalttı. Ülkemizin dış ülkelerle olan ilişkilerindeki sıkıntılar, problemler, ülkenin sosyal denge bozuklukları, ücret akışları, yoksulluk, yolsuzluk ne ararsan var. İşte burada halkın doğru bilgileri alması için sizlere büyük görevler düşüyor. Bu süreçte gazeteci olarak görev yapmanın özellikle yerel basın olarak ayakta kalmanın zorluklarını görüyoruz. Hepinize bu zorlu görevinizde başarılar diliyorum. Biz belediye olarak özgür basınımızı destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım. Daha önce Zonguldak Milletvekillerimize bir çağrıda bulunmuştum. Buradan sizlere de çağrıda bulunuyorum ve desteklerinizi istiyorum. Önümüzdeki yıl Alemdar olayının yüzüncü yılını kutlayacağız. Alemdar tarihimiz açımızdan çok önemli bir olay. Türkiye'nin İstiklal Savaşı döneminde ilk deniz harbi burada yaşandı ve deniz şehidi burada verildi. Türkiye'de İstiklal Savaşı dönemindeki mücadeleler için bazı şehirlerimiz gazi unvanı aldı, istiklal madalyası aldı. Ancak Kdz. Ereğli olarak biz alamadık. Alemdar'ın yüzüncü yılında İstiklal madalyamızı istiyoruz. Bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz."

"Kdz. Ereğli il olmalıdır"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Başkan Halil Posbıyık'a cemiyet başkanları adına teşekkür etti. Ereğli'yi gezdiklerini ve çok mutlu olduklarını anlatan Karaca, "50'ye yakın ilimizden cemiyet başkanlarımız ve gazeteci dostlarımızla bugün Ereğli'yi gezdik. Çok beğendik. Mutlu olduk. Şunu gördük ki, Kdz. Ereğli Gebze ile birlikte İl olmayı hak eden bir ilçe. Kdz. Ereğli il olmalıdır" dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık da Başkan Posbıyık'a misafirperverliği için teşekkür etti. TGF Başkanı Karaca Başkan Posbıyık'a plaket takdim ederken, Posbıyık da misafirlerine kente özgü çeşitli hediyeler verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı 3. Sayfa
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı 3. Sayfa
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı
Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Aylin Nazlıaka Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Hazal Kaya Ozan Güven Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin
Daha Fazla Kaza Ağustos Barcelona Bayern Münih
Şu an buradasınız: Anadolu Basını, Kdz. Ereğli'yi gezdi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 18:25:34. #1.14#
title