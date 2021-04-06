Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
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Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kazancı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve yayın yönetmenlerinden oluşan heyetle Anıtkabir'e geldi.

Şenol Kazancı'nın kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kazancı, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurduğunuz Anadolu Ajansı bugün 101 yaşında.

Yurt içinde 86 ve yurt dışında 41 merkezdeki ofisleri ile sadece Anadolu'nun değil tüm mazlum coğrafyaların sesini 13 dilde duyurmaya devam eden Anadolu Ajansı, milletinden aldığı bu görevi Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece devam ettirecektir.

Bu vesileyle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

AA, 101 yıl önce bugün kuruldu

Tarihi adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle özdeş olan Anadolu Ajansı, Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla 6 Nisan 1920'de kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık etti.

İstanbul'un fiilen işgalinin ardından Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu'ya geçen aydınlar arasında yer alan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmelerinde bir haber ajansı kurulması fikrini ortaya atan isimler oldu.

Bu teklife sıcak bakan ve hemen harekete geçilmesini isteyen Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla 6 Nisan'da henüz TBMM açılmadan 17 gün önce Anadolu Ajansı kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, bütün yurda gönderdiği tarihi genelgeyle Anadolu Ajansının kuruluşunu ilan etmekle kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Kurtuluş Savaşı'nda çok zor bir görevi yerine getiren Anadolu Ajansı, kıt imkanlar ve zor koşullar altında telgraflarla ulaştırılan haberlerin tab edilmesi ya da teksir makineleriyle, bazen de elle yazmak suretiyle çoğaltılması sonucu faaliyetlerine devam etti. Hem Anadolu'da hem de İstanbul'da milli uyanışa vesile olan AA, Kurtuluş Savaşı'nın içeride ve dışarıda sesi olarak tarihe geçti.

Anadolu Ajansı bugün, Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayınıyla her gün 6 bin mecraya haber ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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