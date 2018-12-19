Anadolu Ajansı "Yılın Haber Ajansı"

Anadolu Ajansı (AA), Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından "Yılın Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

AYD tarafından düzenlenen "4. Anadolu Medya Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bir otelde yapılan törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, MHP Genel Başkan yardımcıları Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, milletvekilleri, medya temsilcileri, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende ödül veren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yerel medyanın önemine işaret etti. Anadolu medyasının, yerel medyanın milletin sesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, yerel medyanın darbe girişiminde milletin ve demokrasinin yanında yer aldığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışında gerçekleştirdiği temasları anlatarak, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın daha güçlü olunmayı gerekli kıldığını vurguladı. Anadolu medyasının önemli hizmetler yaptığını belirten Soylu, ödül alanları kutladı.

"Anadolu medyası milletin sesi olmaya devam edecek"

Adalet Bakanı Gül, Anadolu'nun her zaman milletin iradesine, ekmeğine, namusuna göz dikenlerin karşısında olduğunu bildirdi. Gül, milletin sesini kısmaya çalışanlara karşı da Anadolu medyasının milletin sesi olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da ödül alanları tebrik etti.

Törende, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Yazıcı, Usta ve Elvan, MHP Genel Başkan yardımcıları Kalaycı ve Karakaya, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski TBMM Başkanı Arınç da ödül verdi.

"Anadolu'ya ruh verenler" kategorisinde ödül alan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yaşatılmasına yerel medyanın destek verdiğini, ulusal medyada da geleneksel sporların yer bulması gerektiğini aktardı. Çocukların sporlara ilgisinin çekilmesinin gerekliliğine işaret eden Erdoğan, AYD'ye teşekkür etti.

Törende, "İslamofobi" adlı kitabıyla Yılın Yazılı Eseri ödülünü alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da AYD'nin önemli eserler ortaya koyduğunu, Anadolu'nun sesinin duyurulmasında önemli işler yaptığını belirtti. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü ayrımcılığa karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

AA'ya "Yılın Haber Ajansı" ödülü

"Yılın Haber Ajansı" seçilen AA'nın ödülünü AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu aldı. Mutanoğlu'na ödülü eski TBMM Başkanı Arınç verdi.

AA'nın, kurulduğu 1920 yılından beri Anadolu'nun sesi olma noktasındaki çabalarını devam ettirdiğini ifade eden Mutanoğlu, bunu da sürdüreceklerini kaydetti. Mutanoğlu, ödülü tüm AA çalışanları ve Halep kırsalındaki Hıreytan ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla adına aldığını bildirdi.

"Anadolu'ya Ruh Verenler" kategorisinde Bilal Erdoğan'ın yanı sıra yazar Alev Alatlı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan da ödül aldı.

Törende çeşitli kategorilerde ödül alanlar şöyle:

Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı,

Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi),

Yılın Haber Spikeri: Seda Öğretir (NTV),

Yılın Yerel Televizyon Kanalı: Vuslat TV, Kanal 33, BRTV Karabük, HRT Akdeniz,

Yılın Yerel Gazetesi: GAP Gündemi,

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Vahap Munyar (Hürriyet Gazetesi),

Yılın Ankara Temsilcisi: Alican Türkoğlu (Show TV),

Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali (Kral FM),

Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İsa Tatlıcan (sabah.com.tr),

Yılın Televizyon Programı: Gece Görüşü (CNN Türk-Hande Fırat),

Yılın Araştırmacı Yazarı: Batuhan Yaşar (Türkiye Gazetesi),

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (A Haber),

Yılın Projesi: TRT World Forum,

Yılın Yazılı Eseri: "İslamofobi" (İbrahim Kalın-John Esposito),

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Hacı Yakışıklı (Akit Gazetesi),

Yılın Gazetecisi: Avni Özgürel (Yeni Birlik Gazetesi),

Yılın Dergisi: Derin Ekonomi,

Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7),

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Yeşilay (Mücahit Öztürk),

Yılın Özel Haber Ödülü: Talat Atilla (Milliyet),

Yılın Yerel İnternet Haber Sitesi: Konhaber,

15 Temmuz Özel Ödülü: Güneş Gazetesi Turgay Güler.

AYD Başkanı Sinan Burhan, ödüllerin dernek üyelerince belirlendiğini belirterek, törene katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA