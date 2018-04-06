Anadolu Ajansı 98 Yaşında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karaman, mesajında, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de milletin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu anımsatarak, o günden buyana bu kamu görevini başarı ile sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı Sivas Büro Müdürlüğünün de Sivas'ın tanıtımına büyük bir katkı sağladığını aktaran Karaman, "Bu vesileyle Anadolu Ajansının daha nice 98. yıllara ulaşmalarını temenni ediyorum. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına başarı dolu nice yıllar diliyorum. Türkiye'nin 98 yıldır spor, sosyal, ekonomik, günlük ve siyasal yaşamının tanığı olan Anadolu Ajansına da nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.