Anadolu Adalet Sarayı'nda kan bağışı kampanyası

ANADOLU Adalet Sarayı ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri ile adliye personelleri kan verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Kartal ilçesinde yapılan kan bağışının İstanbul'da en fazla kan bağışı yapılan ilçe konumunda olmasını ümit ettiğini belirterek "Bütün çalışanlarımızdan bu konuda ellerinden geleni yapmasını istiyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılayı işbirliğinde adliyede kan bağış kampanyası düzenlendi. Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan kampanyaya Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Anadolu Adalet Sarayı'nın Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve Başsavcıvekilleri Önder Yaman ile İhsan Kamil Akçadırcı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kan bağışında bulundu.

'BURADAN ALACAĞIMIZ 1 LİTRE KANLA 3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARACAĞIZ'

'BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZIN BU KONUDA ELLERİNDEN GELENİ YAPMASINI İSTİYORUM'

'GÖSTERİLEN DUYARLILIK VE HASSASİYET İÇİN TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM'

'İNŞALLAH BU KAMPANYADA DA ARZU EDİLEN SAYIYI YAKALARIZ'

Kan bağışı esnasında konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ise "Kızılay Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu kan bağışı kampanyasına Anadolu Adliyesi olarak katılmış bulunmaktayız. Daha önceden de Anadolu Adliyesi olarak yapılan bu kampanyalara katıldık ve başarılı neticeler elde etmiştik. İnşallah bu kampanyada da arzu edilen sayıyı yakalarız. Çalışanlarımız, meslektaşlarımız katılımlarıyla bu başarıyı hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.